La identidad y el amor por el futbol no siempre suelen ser heredados por la familia de una generación a otra, sino que a veces las personas toman decisiones que generan controversia en su circulo más cercano, situación que vivió José González desde su infancia cuando dejó de ser aficionado del Atlas para enfundarse por siempre con la rojiblanca.

Desde su infancia el Tepa ha sido amante del futbol, en un principio como seguidor de los Zorros por tradición familiar; sin embargo, al ir al Estadio Jalisco y ver una destacada actuación de Adolfo Bautista que vacunó en dos ocasiones a los rojinegros, decidió cambiarse de bando y alentar al Rebaño, equipo con el que ya llegó al balompié profesional.

ver también Cadena habló de todo

“Toda mi familia es futbolera, aunque antes eran de Atlas y ahora ya son de Chivas. Desde chico me apasionaba mucho el futbol, me acuerdo que íbamos al Estadio Jalisco a ver al Atlas, pero siempre perdía contra las Chivas, de hecho, un día que el Bofo metió 2 goles, me enojé mucho y me puse una playera de Chivas que me habían regalado y dije ‘Atlas, no más’ y desde entonces no me quito la rojiblanca”, declaró el Tepa al club hace poco más de tres años.

El Tepa vivió una tarde de ensueño el sábado pasado, ya que el entrenador Ricardo Cadena sorprendió con su alineación y le dio el voto de confianza para ir de arranque en la visita del Guadalajara a Santos, en donde consiguió su primera anotación como profesional, además de terminar en 227 minutos la racha del club sin anotar en este Apertura 2022.

Bofo lo motiva a seguir adelante

Adolfo Bautista le dedicó unas palabras al canterano rojiblanco que se estrenó como goleador felicitándolo e inclusive enviándole un importante consejo: “Eso es amor a Chivas. Desde niño soñabas con meter gol con mis Chivas, que vengan muchos más. Mucho éxito y recuerda es difícil llegar, pero más difícil mantenerse”.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!