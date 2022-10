Eduardo Chofis López ha caído con el pie derecho en Pachuca a tal grado de que está a punto de vivir su segundo campeonato de la Liga MX, luego de la goleada que le propinaron a Toluca 5-1 en la Final de Ida que se disputó la noche del jueves en la cancha del Estadio Nemesio Diez, con lo cual parece que se ha olvidado de las Chivas de Guadalajara.

Cuando salió de San José Eartquakes de la MLS la intención de Chofis era reportar con el Rebaño Sagrado para buscar un lugar en la plantilla comandada por Ricardo Cadena, pero el mismo jugador reveló que le informaron que no tenía cabida en el equipo actual por ello le buscaron acomodo con los Tuzos.

Por lo cual, el presidente de los hidalguenses, Armando Martinez reveló parte de los factores que han llevado a Lalo López ha mostrar su gran nivel y que lo tiene muy cerca de conseguir su segundo título del futbol mexicano, ya que en el 2017 fue campeón con Chivas de la mano de Matías Almeyda: "La 'Chofis' es un gran ser humano, un excelente profesional. Es lo que yo te puedo decir, lo que haya pasado en otra situación con Chivas, ahí sí te mentiría, porque no estuve ahí".

"Desde que hablé con él, lo vi motivadísimo de venir acá y él tiene la ilusión de convertirse en un ídolo en Pachuca, lo que y esperamos que así suceda. Por todas las cualidades físicas que tiene. De ahí nos encantó... No te voy a de ir si rindió, o no rindió, y qué pasó internamente. A mí lo que me corresponde es saber que sus características coincidían perfectamente con el estilo que tenemos; que podía sustituir bien a Fernandito Navarro en un área en la cancha donde nos hacía falta un refuerzo así, y él era el ideal", comentó Martínez en entrevista para ESPN.

Chivas tendría que pagar para volver a contar con Chofis

Aunque al principio la idea era negociar un préstamo con Pachuca, el dirigente explicó que llegaron a un acuerdo para cerrar la compra definitiva: "Al principio iba a ser préstamo por préstamo y luego ya se hizo la negociación para que se quedara en definitiva con nosotros (compra). Por eso se tardó un poquito más la negociación, pero él siempre quiso venir".

