El "Güero" Real recordó su relación con "Chicharito" Hernández en Chivas a 10 años de su venta al Manchester United

José Luis Real, ex director técnico de las Chivas de Guadalajara, rememoró como fue su relación con el delantero canterano Javier "Chicharito" Hernández y cómo se dio su venta al club inglés Manchester United al cumplirse este miércoles 8 de abril, una década de la más importante transacción en la historia contemporánea de la institución tapatía.

Jonathan Collazo, en una nota publicada en el portal Mediotiempo, entrevistó al "Güero" y rememoró aquel espisodio con lujo detalles al describir que "sentado en una silla en la sala de prensa de Verde Valle, frente a una televisión junto a todo el plantel de Chivas, José Luis Real, entonces entrenador del Rebaño, esperaba un anuncio importante la mañana del 8 de abril del 2010. El televisor se encendió y lo primero que vio el Güero fue un pequeño foro con la imagen de un estadio, el cual no alcanzó a reconocer. Sentados estaban Jorge Vergara, David Gill, CEO del Manchester United, y Javier Hernández, a quien el Güero Real recibió en el club rojiblanco cuando Chicharito tenía 9 años de edad. 13 años después, esa imagen televisiva significó la forma como lo despidió. De ese hecho que significó el inicio de la carrera europea de Chicharito, este miércoles se cumple exactamente una década".

"Chicharito" fue la venta más celebre en la historia de Chivas

El ex entrenador del Rebaño Sagrado, en una entrevista vía telefónica con Mediotiempo desde su aislamiento preventivo por el coronavirus, explicó que "lo recibí en Chivas, porque su papá me lo lleva y me dice que quieren que lo veamos para ver si tenía condiciones para quedarse. Recibo a Javier y lo integramos la categoría de nueve años, y a los 22 me tocó despedirlo, pero despedirlo en buen plan", para marcharse al viejo continente.

Un día como hoy, pero de hace 10 años, las @Chivas daban un anuncio histórico para el fútbol mexicano: Javier Hernández @CH14_ se iba comprado al Manchester United.



¿Cuál es el gol que más recuerdas del delantero mexicano con el equipo inglés? ��️⬇️ pic.twitter.com/AuIErIkr0r — Raúl Orvañanos (@RaulOrvananos) April 8, 2020

Real reveló que la sorpresa por la partida de "Chicharito" a Europa no fue solo suya, sino que también lo fue para todo la plantilla rojiblanca, pues como reconoció el timonel, nadie sabía del movimiento, que el entonces presidente de la institución tapatía: Jorge Vergara Madrigal, manejó con excesivo recelo y discreción.

El último partido del canterano Javier Hernández como integrante de Chivas fue el sábado 27 de marzo del 2010 frente a Santos Laguna en el Estadio Jalisco, donde incluso marcó un gol, obviamente su último también con la playera rojiblanca, para golear 6-2 a los Guerreros. El "Güero" aseguró que "fue muy repentino, porque jugamos el sábado, entonces ellos tuvieron que haberse ido el domingo para llegar a Inglaterra y ya en Manchester ponerse en comunicación con nosotros que estábamos en Verde Valle", para anunciar su venta al club inglés.

El ex timonel rojiblanco rememoró en la entrevista vía telefónica con Mediotiempo que "llegamos de manera normal a entrenar y antes de que iniciara la práctica, la persona que estaba encargada de comunicación me pide que vayamos a la sala de prensa y junté al plantel. Fue de mucho impacto, la verdad nos emocionó a todos, nos entusiasmó, nos ilusionó y nos provocó una idea de superación".