El "Güero" Real revela qué factor motivó a Chicharito "a mejorar y no a rendirse" en las Chivas de Guadalajara

José Luis Real, ex director técnico de las Chivas de Guadalajara, recordó este miércoles un punto de inflexión que cambió por completo la trayectoria del delantero canterano Javier "Chicharito" Hernández y cómo luego se dio su venta al club inglés Manchester United al cumplirse este miércoles 8 de abril, una década de la más importante transacción en la historia contemporánea de la institución tapatía.

El ex timonel rojiblanco ofreció este miércoles una entrevista vía telefónica con el programa Los Campamentos que transmite W Radio Deportes y fue clave en el desarrollo del "Chicharito" rememoró que "a Javier (Hernández) me tocó conerlo de muy chico. En esa etapa me toca, cuando tomo al primer equipo, él había pasado por una etapa muy difícil en donde pensó en el retiro".

Real reconoció que "Chicharito" pensó en retirarse tras no ir al Mundial Sub-17

El "Güero", durante su intervención, aseguró que "él (Chicharito) retomó la confianza cuando ve que lo contemplo como titular junto a Omar Bravo y se convierte en goleador y de ahí se vino todo" y añadió que "la mentalidad de Javier (Hernández) le ayudó a ser considerado por equipos de Europa. Trabajó más, se sacrificó y la parte de no ir al mundial Sub-17 lo provocó a mejorar y no a rendirse".

El ex estratega del Rebaño Sagrado analizó la trayectoria de "Chicharito" y argumentó que "como sucede a todos, como a Hugo Sánchez, que tuvo el rechazo de muchos mexicanos, porque no se han dirigido de la mejor forma, porque todos cometemos errores, parece que nadie los perdona" y agregó que "estando en selección, había gente que decía que Chicharito no tenía condición para trascender. Pero él se fue a la MLS pensando en su familia. Pero creo que al Chicharito se le ha criticado de más".

Real, luego de ser consultado sobre la consideración del "Chicharito" Hernández entre los ídolos del Club Deportivo Guadalajara, refirió que "para mí una leyenda es alguien que ya murió. Creo que no fue la mejor opinión pero sin duda fue provocado por las exageradas críticas a su carrera. Hernández es un histórico".

El ex técnico de Chivas, para rememorar aquel anuncio del 8 de abril de 2010, recordó que "el lunes nos avisan que Jorge (Vergara) nos iba a dar un aviso. Empieza aparecer en el salón la imagen de un estadio. Y aparece la imagen de Jorge Vergara y Javier Hernández en donde decían que ya era del Manchester United" y añadió que "fue algo de mucho impacto para todos, de mucho gusto y fue una motivación para todos el ver que Javier Hernández ya estaba en uno de los mejores equipos del mundo".