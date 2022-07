El portar la camiseta de un equipo y posteriormente defender los colores del máximo rival deportivo es un tema que continúa generando polémica recurrente en aficionado mexicano; sin embargo, muchos futbolistas han manifestado que acceden a tomar esas decisiones debido a que son profesionales y buscan las mejores alternativas para continuar con su carrera.

En la Liga Mx siguen surgiendo críticas contra los jugadores canteranos de Chivas que después juegan en América o viceversa, debido a que son las instituciones más importantes del país, aunque la realidad es que esta práctica cada vez se vuelve más común.

El mediocampista surgido de las fuerzas básicas del América, Morrison Palma, fue uno de los futbolistas que fueron cortados por la directiva de las Águilas hace unos meses pese al éxito conseguido en la filial Sub 20, por lo que el futbolista estaba dispuesto a vestirse de rojiblanco si se lo hubieran propuesto.

"Mi representante no me comentó nada (sobre qué entidades preguntaron por él), solo me informaba que había varios equipos interesados... Hubiera platicado con mis papás (sobre Chivas). Uno es profesional y tiene que tomar decisiones. La verdad es que si me hubieran dado una buena oferta lo hubiera pensado", declaró el jugador al portal Encanchamx.

Chivas está abierto a contratar jugadores sin importar su pasado

Actualmente Chivas ha dejado de lado el pasado de los futbolistas para ficharlos, siempre y cuando consideren que beneficia su incorporación al Rebaño, como Cristian Calderón, Isaác Brizuela o Antonio Briseño que jugaron en Atlas, así como Fernando González, Jesús Molina u Oribe Peralta que habían defendido los colores del América.

