La fotografía de Gerardo Martino con Leonel Scaloni en Argentina continúa generando polémica y molestia en el futbol mexicano debido a que el entrenador de la Selección Mexicana no está dándole seguimiento a los jugadores de la Liga local; sin embargo, un referente histórico de Chivas explotó contra el Tata y reveló el nombre de su candidato para dirigir al Tricolor en Qatar 2022 es Hugo Sánchez.

Aunque los auxiliares de Martino sí estuvieron en algunos estadios, como Jorge Theiler en el TSM para el juego del Guadalajara contra Santos, la opinión pública ha despedazado al seleccionador argentino por no hacerlo personalmente e inclusive estar conversando con el timonel de la selección de Argentina, rival de México en la Copa del Mundo.

Es por eso que Adolfo Bautista aprovechó sus redes sociales para manifestar su inconformidad con el entrenador nacional argumentando que él está de vacaciones, mientras los futbolistas se esfuerzan por llamar su atención para subirse al avión rumbo a Qatar.

“La verdad es una falta de respeto a los jugadores que cada semana salen a jugar, a ganarse un lugar para estar en una Copa del Mundo y este señor de vacaciones”, publicación en la que lanzó una pregunta: “¿Ustedes qué opinan? Fuera este argentino”.

¿Por qué Hugo es el candidato del Bofo?

El histórico futbolista 100 del Rebaño no dudó en candidatear a Hugo Sánchez para tomar la dirección técnica de la Selección debido a su legado y etiqueta del mejor jugador mexicano de la historia, además de asegurar que no se le da la oportunidad en el Tricolor porque no es extranjero, ya que si lo fuera "sería un Dios".

