El escenario de Carlos Hermosillo para la reanudación del Clausura 2020 de la Liga MX con Chivas de Guadalajara

Carlos Hermosillo, ex delantero con un breve paso por las Chivas de Guadalajara, se refirió este martes a la posibilidad de reanudarse el campeonato nacional una vez se supere la pandemia mundial y la contingencia nacional por el coronavirus o Covid-19, por lo que presentó un probable escenario para la vuelta de este Torneo de Clausura 2020 de la Liga MX.

El recordado atacante de la selección mexicana en el Mundial de 1994 utilizó este martes su espacio en el programa Titulares y Más que transmite la cadena multinacional Telemundo, para ofrecer su opinión del posible regreso de la actividad y coincidió con el reporte que dio André Marín tras expresear el deseo en conjunto de los dueños de equipos de la Liga MX.

El "Grandote de Cerro Azul", como llamaban a Hermosillo en su época de profesional, compartió su preocupación por la crisis nacional del coronavirus y su impacto en el fútbol mexicano al reflexionar en su intervención que "todo mundo se pregunta: ¿Qué va a pasar con el torneo mexicano?, ¿qué va a pasar con los torneos en todas las ligas, especialmente en el torneo mexicano?, parece y dicen que el torneo se reanuda en junio y alcanzan a realizar los partidos que faltan y se juega una Liguilla, eso lo veo un poco complicado".

El ex atacante rojiblanco, en su espacio en Telemundo que emitió desde la cuarentena preventiva en su casa, agregó que "más bien lo vengo insistiendo, que van a terminar jugando los ocho primeros lugares de la tabla general, como está ahorita. Que creo sería lo mejor que le podría pasar al futbol mexicano, a todos los equipos. Retomar desde los ocho clasificados para jugar una Liguilla y terminar este torneo, que no sabemos cuándo va a empezar, tampoco sabemos cuándo va a terminar, pero sí tenemos que buscarle una solución lo más rápido posible".