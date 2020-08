El más fiel del Rebaño: Destacan los 10 años del debut del "Chapito" Jesús Sánchez en Chivas de Guadalajara

Jesús Sánchez, defensor de las Chivas de Guadalajara, cumple este viernes un década desde su debut con la playera rojiblanca en la Liga MX y que ocurrió el 7 de agosto de 2010, con un exótico número 44 en su espalda. 10 años más tarde y como si el tiempo no pasara por él, se mantiene en el redil, cumpliendo la misma rutina a diario y que si por él fuera, lo haría por siempre. Así lo resaltó un trabajo especial del diario ESTO, que lo catalogó como "la oveja más fiel".

El lateral derecho del Rebaño Sagrado, que este viernes se mantiene trabajando junto a sus compañeros disponibles en el plantel principal de los tapatíos en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle con miras al partido del sábado frente a Puebla en el Estadio Akron y correspondiente a la tercera jornada del Torneo de Apertura o también denominado Guard1anes 2020 de la Liga MX, se ha convertido en uno de los favoritos de la afición por sus demostraciones de gallardía y amor por la playera rojiblanca dentro del campo.

Sánchez es uno de los favoritos de los chivahermanos (Chivas)

El trabajo firmado por Javier Juárez en el diario Esto recordó que el debut del "Chapito" ocurrió de manea coincidente durante la tercera fecha del Apertura 2010 frente al extinto San Luis, que ninguna conexión posee con el actual Atlético. El técnico en ese entonces, José Luis "Güero" Real le abrió un espacio en su alineación titular al canterano de 20 años de edad, que llegó de la localidad de Caborca en el estado de Sonora. Sánchez inició así su historia en el futbol mexicano, con una victoria 1-0 gracias al tanto de Marco Fabián y de una alineación de la que además sobrevive Miguel Ángel Ponce, quien pasó por Toluca y Necaxa.

¡FIDELIDAD a los colores del rebaño! ❤��❤



Hace 10 años, con el 4⃣4⃣ en su espalda, @_JESG17 debutó en Primera División con @Chivas frente al #SanLuis ❤



Pasan los años, jugadores y técnicos y Chapo es inamovible en #Chivas ����



���� https://t.co/mVvLUHMDeD pic.twitter.com/OA9yL5aLE8 — Esto en Línea (@estoenlinea) August 7, 2020

El "Chapo" Sánchez, durante una video conferencia de prensa organizada por la institución tapatía, reconoció que "estoy muy contento y feliz de tener tanto tiempo en Chivas. Todo lo que me ha pasado me ha ayudado a crecer, no quitaría nada de lo vivido. Trato de ponerle la mejor cara a lo que viene, si son momentos de alegría los disfruto, pero sin son momentos difíciles apechugo y pedaleo". Y es que el defensor vivió una época adversa, pero también fue parte fundamental en los éxitos en el ciclo del argentino Matías Almeyda, que levantó la Copa MX en 2015 y luego todo en 2017: Liga, Copa y Liga de Campeones de la Concacaf. Un año antes en 2016 cosechó la Supercopa MX. Los galardones son muchos, pero "espero que sean más, quiero tener más logros con esta playera", mencionó en la misma plática.

Sánchez reconoció que si pudiera firmar un contrato de por vida con el Club Deportivo Guadalajara lo haría sin pensarlo y argumentó que "tengo la ilusión de vestir solo esta playera, me voy a preparar lograr ese sueño que tengo y si Dios lo permite, que la playera de Chivas sea la única que vista, es una institución que representa mucho para mí".

�� | “No me comparo con el ‘Curita’ Chaires porque es una leyenda, sabemos lo que hizo para esta institución. Son jugadores que han hecho grande a este equipo, pero sí tengo la intención de vestir solo esta playera": @_JESG17 ����#HC2020 | #Chivas | #Apertura2020 pic.twitter.com/lWWVhqC6aC — Historia Chivas (@Historia_Chivas) July 3, 2020

El "Chapito", quien ha vivido episodios terribles como la cortada que sufrió en su frente durante un partido en Tijuana en el pasado Clausura 2020 y más recientemente en el estreno frente a León, en el que debió someterse a una cirugía en el ojo izquierdo, podrá festejar su primera década en el redil, ante un Estadio Akron a puertas cerrada en el partido sabatino contra Puebla.

Sánchez sufrió una cortada en su frente y continuó en el partido en Tijuana (Chivas)