De un momento a otro el presente de las Chivas de Guadalajara cambió de manera radical, lo que parecía definido con Álvaro Dávila con director deportivo y Ricardo Cadena como entrenador para darle continuidad a su proyecto, cayó como castillo de naipes con la noticia de que los altos mandos llegaron a un acuerdo con el español Fernando Hierro como el pilar de su nueva estructura deportiva.

Pero la realidad tiene un fondo que no parece nada descabellado, ya que desde que Amaury Vergara tomó las riendas del Rebaño Sagrado en lugar de su padre en 2019, se casó con la idea de que Ricardo Peláez era el hombre ideal para alcanzar los objetivos establecidos de llevar al equipo más importante del futbol mexicano a la cima, pero todo se quedó buenas intenciones sin resultados.

Lo mejor que hizo Peláez Linares fue calificar en dos oportunidades a la Liguilla, ambas por la vía del Repechaje. En el 2020 accedieron hasta las Semifinales eliminando a Necaxa en Reclasificación y al América en los Cuartos de Final, cayendo frente a León que a la postre jugaría la Final contra los Pumas de la UNAM para proclamarse campeón.

¿Por qué Amaury Vergara decidió fichar a Fernando Hierro?

En cuanto a la contratación de Fernando Hierro, ex defensor histórico del Real Madrid, ganador de tres Champions League y cuatro títulos de liga, el ex director deportivo de Guadalajara, Francisco Gabriel de Anda dio su diagnostico de lo que pasa por la mente del dueño de los tapatíos, quien ya ha intentando por otros lados rodearse de la gente adecuada para lo que pretende en la institución, pero se ha quedado corto en sus aspiraciones.

“Me parece, discúlpenme si me equívoco, que el señor Amaury Vergara está harto del medio mexicano, del entorno, me parece que ha buscando por una lado, por otro y por otro y no ha encontrado soluciones y tiene derecho, porque es su dinero, a buscar otras soluciones, y después nosotros opinamos al respecto, pero para mí es eso, que está harto de no encontrar soluciones en el medio mexicano”, indicó De Anda en Futbol Picante de ESPN.

