El motivo de Norma Palafox para dejar a Chivas y renunciar a la Liga MX Femenil

Norma Palafox, histórica delantera de la versión Femenil de las Chivas de Guadalajara, sorprendió con el anuncio oficial de ambas partes de su nueva salida del redil y su renuncia a la Liga MX Femenil, para poder dedicarse a tiempo completo a sus nuevos proyectos y por tal motivo, la verdadera razón de su segunda partida de las canchas incluye un alto salario, con varios ceros a la derecha.

El primer equipo de la rama Femenil del Club Deportivo Guadalajara arribó el miércoles a la localidad costera de Manzanillo, ya con la ausencia de la legendaria goleadora, para cumplir con una intensa primera parte de la pretemporada hasta el 23 de diciembre, cuando regresarán a la Perla Tapatía para romper filas y disfrutar junto a sus respectivas familias de las Fiestas de Navidad. El sábado 26 de diciembre deberán reportar de nuevo en las instalaciones de la ciudad deportiva de las Chivas en San Rafael para cumplir con la segunda parte antes del debut en el Torneo Guard1anes Clausura 2021.

Las Chivas Femenil hizo oficial la salida de su goleadora histórica, quien estaba viviendo su segunda etapa con la organización rojiblanca, luego que hace un año exactamente hizo una pausa en su carrera futbolística para enrolarse en el reconocido reality show atlético: Exatlón USA, programa que catapultó a la fama en las redes sociales a la atacante sonorense y en las que disfruta de la aceptación de millares de seguidores.

Dejando todo en cada entrenamiento ��



¡Buena, Rojiblancas! ��⚪️ pic.twitter.com/ov3kJNjNr8 — Chivas Femenil (@ChivasFemenil) December 19, 2020

Norma Duarte Palafox dio a conocer que se alejaría nuevamente del futbol para atender proyectos personales, mismos que no ha dado a conocer en concreto, aunque en los últimos meses destapó una sociedad de trabajo con una empresa liderada por Miguel Layún, en la que también participan futbolistas de la talla del español Iker Casillas y Diego Lainez, además de ser el rostro de algunas marcas en sus redes sociales.

La máxima goleadora en la incipiente historia de Chivas Femenil, con 21 goles, sumado a estos proyectos, tiene además la posibilidad de regresar al reality que la encumbró en el gusto de los aficionados, pues dentro de sus planes estaría una nueva participación en el Exatlón USA, en el que le garantizarían un jugoso salario, que de acuerdo con información ofrecida en el programa PQ Peloteros, rondaría los 200 y 300 mil pesos mensuales, mientras se encuentre en participación. Una cifra que superaría el salario que pudiera ganar en la Liga MX Femenil con Guadalajara, pues se estima que en el club tapatío no supere los 10 mil pesos al mes. Extraoficialmente, los salarios del circuito mexicano rondan entre los 6 y los 10 mil pesos mensuales, es decir, una máximo 120 mil pesos al año, una cifra que Palafox ganaría en menos de un mes por participar en este reality atlético.



¡CASI NADA! ����



Norma Palafox ganará entre 200 y 230 mil pesos mensuales en el Exatlon. Una cifra que es casi imposible de conseguir en la Liga MX Femenil.



Vía - PQ Peloteros pic.twitter.com/2QuS5TSuEv — Analistas (@_Analistas) December 19, 2020

Norma Palafox, hace algún tiempo, señaló en una entrevista que "no puedo decir que puedo vivir del futbol, porque esta liga va iniciando. Espero que en un futuro pueda decirlo, que sea un sostén para todas las mujeres, en un futuro se dará, ahorita no se puede". El tema salarial se ha convertido recientemente en un gran obstáculo para que las mujeres puedan dedicarse de lleno al futbol profesional, pues los sueldos obligan a las jugadoras a buscar otras opciones para su sustento, o en el peor de los casos, obligándolas al retiro, así como le sucedió a la ex jugadora del Rebaño Sagrado, Daniela Pulido, quien anunció su adiós hace unas semanas, ventilando un sueldo de apenas cuatro mil pesos.