La arquera de Chivas Femenil, Blanca Félix ha sido una piedra angular en la institución desde que arrancó el proyecto de la Liga MX Femenil, pero no todo ha sido gracias a lo que ocurre dentro de la cancha, también por la preparación y el tiempo que se ha dado la rojiblanca para centrarse en otras actividades que a su vez le reditúan frutos bajo los tres postes.

Blanca Félix es de las pocas jugadoras del Rebaño Sagrado que puede presumir los dos campeonatos que tiene en sus vitrinas la escuadra femenil, uno en el 2017 y el que ostentan del Clausura 2022, lo cual la convierte en uno de los activos más importantes del club no solo en el equipo que dirige Juan Pablo Alfaro, también a nivel institución.

Por otro lado, la arquera habló un poco de sus gustos y aficiones fuera del terreno de juego, pues dicen que las cosas no son como parecen y a pesar de que en la cancha Félix es una de las principales líderes que todo el tiempo trata de dar indicaciones y acomodar a sus compañeras frente a las adversarias, fuera de ella su forma de ser es mucho más introvertida.

Blanca Félix revela uno de sus más escondidos secretos

Fue en el podcast Roomies, de Chivas TV donde la portera estuvo junto a Rubí Soto, su compañera de cuarto en algunas concentraciones, hablando acerca de lo que hacen antes de los partidos y durante el tiempo libre previo a entrar en acción en la Liga MX Femenil y fue ahí que se descubrió la realidad de Félix como una asidua lectora que todo tiempo viaja con al menos un par de libros para dedicarles mínimo 30 minutos durante el día.

“Para mí es esencial mis libros, siempre viajo con dos, ¿por qué?, no sé. Ya sea uno de superación personal y otro de historia, a veces quiero una historia de ciencia ficción, amor o drama. El Principito es mi libro favorito lo tengo de mil versiones, hasta dura, pasta blanda, de todos los colores. Sí me ve que estoy leyendo (Soto) pues me deja, si me ve en el celular pues estamos viendo Tiktoks y eso. Me conoce y sabe que le dedico siempre mis 30 minutos diarios a la lectura, a veces leo más, pero eso es el mínimo”, comentó la campeona rojiblanca.

