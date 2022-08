Desde hace algunas semanas el delantero José Tepa González simplemente desapareció de las convocatorias del Club Guadalajara para este Torneo Apertura 2022 y fue precisamente en el partido contra Mazatlán cuando todo apunta que de último minuto no fue incluido en la lista definitiva para viajar al Estadio Kraken por la Jornada 7.

Todo parecía muy claro en el Rebaño Sagrado en cuanto a la situación por la que el Tepa no fue convocado para dicho compromiso que terminó con una dolorosa derrota 2-1, incluso en la transmisión de TV Azteca se dio a conocer que había nacido su hijo y por tal motivo se había quedado en la Ciudad de Guadalajara.

Pero fue en el programa Marca Gol de Jalisco Tv donde se especuló acerca de la posibilidad de que el atacante de Chivas no haya asistido por decisión propia al encuentro o que de alguna manera lo haya hecho sin avisar que no estaría en la plantilla para atender un asunto, evidentemente más que importante al interior de su familia.

¿Está castigado el Tepa González en Chivas?

El periodista Jerónimo Camberos duda de que la situación sea normal en cuanto a la situación del joven atacante, quien fue titular en varios duelos en el arranque del certamen, pues a partir de ese duelo ante los sinaloenses ya no ha aparecido con Guadalajara y se ha quedado a jugar únicamente con el FC Tapatío de la Liga de Expansión, donde dicho sea de paso, es el capitán.

“Tenemos información desde Tepatitlán de que él no quiso asistir a la convocatoria debido a que nació su hijo. No sé si aviso o no, el hecho es que no estuvo en ese juego contra Mazatlán y ya no ha sido vuelto a convocar. ‘Digo así que digas el Tepa no está…’ como tampoco se ha sentido la baja de Antonio Briseño”, fue parte de lo que mencionó el comunicador.

