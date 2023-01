Con la llegada de Fernando hierro algunas cosas cambiaron de manera radical, por hay otras que no han tomado su curso dentro de la dirigencia.

En Chivas no saben qué hacer con este directivo que fichó Ricardo Peláez: ¿ESTÁ BECADO?

En el Club Guadalajara la salida de Ricardo Peláez suponía que también se irían todo su equipo de trabajo que terminó dejando más penas que alegrías, pero hay un dirigente que estuvo pocos meses con el ex goleador y se mantiene en la institución, aunque no hay certeza de sus funciones ni de lo que ocurría con él a mediano y largo plazo, hasta que Fernando Hierro tome una decisión.

Peláez Linares llegó al Rebaño Sagrado en el 2019 acompañado de su hijo como parte fundamental en su equipo de trabajo, con el paso de los años fue tomando mayores decisiones al sostener una buena relación con el duelo Amaury Vergara, por lo cual cuando era momento de asumir mayores riesgos, el joven empresario tomaba la opinión del ahora comentarista de TUDN.

ver también La verdad sobre la ausencia de Ormeño con Chivas

En este sentido, con la salida definitiva de Marcelo Leaño como director de futbol juvenil, una vez que asumió el cargo de director técnico y después se consumó su fracaso, en Chivas buscaron el perfil de un nuevo encargado de las fuerzas básicas, por ello echaron mano de Javier Mier, un hombre que tampoco tuvo buenos resultados con las selecciones mexicanas menores al no clasificar a Juegos Olímpicos ni al Mundial Sub-23.

En Chivas no saben qué hacer con Javier Mier

Por tal motivo, con el arribo de Fernando Hierro hace unos meses en Guadalajara están analizando las nueva funciones de Mier o si en algún caso ya no tiene cabida en la institución, pues el ex jugador español trajo consigo a un encargado del área de fuerzas básicas, lo cual complica más el panorama del mexicano, quien se presenta a trabajar en Verde Valle, pero sin una claridad sobre sus labores.

Encuesta ¿Crees que Javier Mier debería seguir en Chivas? ¿Crees que Javier Mier debería seguir en Chivas? No sé ni quién es Sí, que siga con su proyecto La verdad no YA VOTARON 48 PERSONAS

“La salida de Ricardo Peláez de la dirección deportiva de Chivas provocó algunos movimientos que no se han concretado, pues hay gente "bailando" en algunos puestos. Uno de ellos es Javier Mier, quien llegó en agosto a hacerse cargo de la cantera, pero ante la salida de Peláez quedó en veremos, aunque sigue trabajando. El tema es que Fernando Hierro ya trajo a un europeo a trabajar también en ese puesto y no sacan a uno ni anuncian al otro, así qué hay una buena pachanga ahí. Mier, como sigue cobrando, sigue trabajando, pues no le han dado las gracias, así que sigue presentándose”, fue parte de lo que publicó la columna Toque Filtrado de Meditiempo.

Imago7

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!