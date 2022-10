La llegada de Fernando Hierro al Club Guadalajara no ha pasado desapercibida en país ibérico, debido a los grandes logros que ha conquistado como jugador y formando parte importante de la Selección española también como directivo, por lo cual los medios resaltaron la decisión de los dueños del equipo rojiblanco para buscar la experiencia del exdefensor del Real Madrid.

La prensa española destacó la contratación de Hierro con el Rebaño Sagrado, aunque fue el diario Marca el que de paso le dejó un “recuerdito” a la Liga MX poniendo en evidencia la manera en que ven al futbol mexicano en esa parte de Europa, al considerarlo “viciado” por algunas prácticas de las que no ofrecieron detalles.

"En México valoran la experiencia de Hierro al máximo nivel y el hecho, curiosamente, de que no esté contaminado por el fanatismo local ni los vicios que circundan al futbol mexicano. Un dato positivo que no es menor, aunque él no tenga experiencia en la Liga MX", publicó el mencionado diario.

Por su parte, Estadio Deportivo también le dio espacio al fichaje del exzaguero merengue afirmando que una de las claves para que llegara a Chivas es que precisamente no conoce el futbol mexicano:"Podría parecer un hándicap que Hierro no tenga experiencia en el futbol mexicano, pero esto es algo que valoran positivamente allí, donde prima la experiencia del malagueño al máximo nivel y el que no venga con 'vicios' ni contaminado por el entorno local”.

Mientras que Mundo Deportivo simplemente se encargó de resaltar los logros de Hierro a lo largo de su carrera como jugador y directivo: "Figura de Real Madrid en los años 90 y seleccionador de España. Como directivo, el ex defensa ha manejado los destinos de la Federación española en la época en la que La Roja ganó el Mundial y la Eurocopa. Además, pasó por el Málaga, escuadra a la que logró clasificar a la Champions League”.

