Lo mejor que le podía pasar al Club Guadalajara es anunciar a algún refuerzo en este mercado de invierno, donde ya se confirmó que Sebastián Córdova llegará al conjunto rojiblanco tarde o temprano, sin importar lo que ocurra con Uriel Antuna, quien todo apunta a que no será parte del intercambio con América, pero si saldrá de la Perla Tapatía.

Con mucha más ilusión de lo que se pensaba, los seguidores del Rebaño Sagrado han esperado con los brazos abiertos al talentoso futbolista surgido del acérrimo rival, en una clara muestra de que el “Brujo” nunca encajó por sus diversas indisciplinas, declaraciones polémicas y mucho menos dentro de la cancha donde siempre fue criticado por su bajo rendimiento.

En este sentido, en el programa de TUDN Vamos América se informó cuál es la verdadera situación que están viviendo ambos jugadores, donde Córdova ya no es contemplado por el estratega Santiago Solari y por ello Marcelo Leaño lo espera en breve para que se incorpore a su plantilla y logre debutar con Guadalajara desde la Jornada 1 del Torneo Clausura 2022.

“El destino de Sebastián Córdova para salir a Chivas es prácticamente un hecho. El tema de Uriel Antuna, no va a llegar al América, no va a pasar. Puede existir una triangulación, no podemos dar nombres, es un equipo del norte, Rayados, Tijuana, Santos. Les decimos, Sebastián Córdova va a ir a las Chivas, Uriel Antuna no va a llegar al América”, fue parte de lo que revelaron en dicha emisión.

Aunque anteriormente se ventiló que Córdova sería anunciado oficialmente como jugador de Chivas el lunes 6 de diciembre, todo se fue complicando por la situación de Antuna, no obstante, este jueves 9 de diciembre ofrecerá una confreencia de prensa el director depotivo Ricardo Peláez, donde podría vislumbrar cuándo será concretado el traspaso del flamante refuerzo rojiblanco.