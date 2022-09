El lateral rojiblanco no baja el ritmo y sigue siendo un referente en el Guadalajara pese a las pocas oportunidades que ha recibido y demuestra su técnica individual en cualquier ocasión.

Chivas por fin está reencontrándose con la confianza, la contundencia y los triunfos en el Apertura 2022, por lo que el entrenador del Guadalajara, Ricardo Cadena, no piensa modificar su esquema ni su once; sin embargo, los jugadores que no están teniendo regularidad constante siguen trabajando fuerte para convencer al timonel de sumarlos al cuadro titular y uno de ellos es Alan Mozo.

El futbolista que arribó de Pumas para este semestre y llegó como refuerzo estrella para el Rebaño, no ha logrado consolidarse como un jugador inamovible en el esquema del timonel tapatío; sin embargo, sigue trabajando fuerte para poder ser contemplado para tener actividad.

Mozo se ha quedado a practicar al término de los entrenamientos en Verde Valle, bajo la tutela de Ricardo Cadena para sumarse al ataque y el envío de servicios, además de que ha estado entrenando en tiros libres y ha marcado varios golazos en el Guadalajara, anotando uno espectacular este viernes.

Las redes sociales del Rebaño presumieron los intentos de Alan Mozo en el entrenamiento del viernes en el que trató de sacar un disparo de tijera, repitiendo la jugada en varias ocasiones hasta que logró impactar correctamente el esférico y mandarlo al fondo de las redes, celebrándolo con emoción, demostrando el buen ambiente que hay en el vestidor rojiblanco.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas?

El Guadalajara regresará a la actividad el próximo domingo 4 de septiembre cuando los rojiblancos visiten al Toluca en la cancha del Estadio Nemesio Diez en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México, duelo que apunta a ser el más atractivo de la jornada 12 del Apertura 2022.

