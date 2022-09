Jorge Vergara (Q.E.P.D.) fue un personaje visionario e irreverente en el futbol mexicano, convirtiéndose en un líder debido a su manera de trabajar en el gremio del balompié, ya que trató de revolucionar a Chivas con productos de sus fuerzas básicas, en donde una de las cabezas de su proyecto fue Efraín Flores.

El oriundo de Zacatecas reveló en entrevista con David Medrano que primero trabajó durante muchos años en la cantera del Atlas, por lo que después de su salida de los rojinegros le sorprendió que el propietario del Guadalajara le pidiera ir al Rebaño para apuntalar su gestión, en donde la respuesta fue contundente.

“Jorge Vergara me habla y me dice: ‘Efraín, quiero que vengas a Chivas’. Y le dije, ‘¿Te das cuenta de lo que me estás pidiendo? Casi 14 años trabajando en Atlas’. Textualmente me dijo: ‘me vale madre, vente para acá’. Pues si te vale madre a ti, yo voy con mucho gusto. Llego y me entrevisto con Ivar Sisniega, Hans Westerhof que estaba como entrenador del primer equipo, Néstor de la Torre, Juan José Frangie”, recordó el ex timonel del Rebaño.

Flores reveló que él, junto a Hans Westerhof, implementaron una nueva forma de trabajar en divisiones inferiores, en donde se enfocó en realizar una planeación distinta a la que hacía en los rojinegros, ya que estaba consciente de que son instituciones completamente diferentes.

“Llego a fuerzas básicas, yo ya conocía a Hans Westerhof. Había ido a dos cursos a Ajax y él había sido el maestro. Cuando llegué, nos juntamos y a poner una metodología diferente a la de Atlas, porque Chivas es diferente y dejé una metodología de unos 300 ejercicios que dije que íbamos a trabajar con esto”, concluyó Efraín.

