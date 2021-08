El ídolo de Chivas, Oswaldo Sánchez se fue con todo sobre Cuauhtémoc Blanco al llamarlo mentiroso

Oswaldo Sánchez, uno de los últimos ídolos que tuvo Chivas de Guadalajara se encargó de terminar con un polémico tema sobre uno de sus acérrimos rivales, el americanista Cuauhtémoc Blanco, al llamarlo mentiroso por las declaraciones del ahora gobernador del estado de Morelos, quien ha dicho en diversas ocaciones que un grupo al interior del Tricolor fue parte de los impedimentos para que asistiera a la Copa del Mundo del 2006 bajo el mando de Ricardo La Volpe.

Oswaldo Javier Sánchez Ibarra, ex portero del Rebaño Sagrado y campeón en el Apertura 2006 tocó uno de los temas más complejos en la historia del Tricolor, pues el estratega argentino decidió no llevar a Cuauhtémoc al Mundial del 2006 en Alemania, para muchos, por la mala relación que sostenían desde que el “Bigotón” dirigió a las Águilas en 1996, pero Blanco Bravo también ha señalado que un sector de esos seleccionados se confabularon para pedir que no lo llevaran.

"A final de cuentas el que termina tomando las decisiones es el entrenador. Cuauhtémoc no se llevaba bien con Ricardo, no había estado en el proceso y encima el equipo calificó caminando. Cuauhtémoc dijo 'es que no me quisieron llevar', a ver, no eches mentiras, el que no te quiso llevar fue La Volpe. Te llevabas mal con él (La Volpe) le hiciste pipí en la cara un día en un América-Chivas, creo que ha habido muchas malas informaciones en ese tema”, comentó San Oswaldo en entrevista con El Escorpión Dorado.

Lo que sí reconoció Sánchez Ibarra fue que se reunieron para determinar quién aportaría más al Tricolor en dicha Copa del Mundo y la mayoría se inclinó por Sinha, quien era brasileño naturalizado mexicano y uno de los mejores elementos creativos de tres cuartos de cancha hacia el frente, prácticamente la misma posición que en ese entonces jugaba Cuauhtémoc Blanco.

"Se hizo consenso y la respuesta fue que en ese grupo no entraba porque simple y sencillamente estaba Sinha que era la misma posición y te ayudaba más en la recuperación de la pelota. No eches mentiras papá. No es para polemizar, él lo sabe bien, esto venía de tiempo atrás. La decisión la tomó el técnico”, abundó Oswaldo Sánchez tratando de terminar con esta polémica que ha perseguido al futbol mexicano por 15 años. Al final el Tri fue eliminado, como en todos los mundiales desde 1986, en los Octavos de Final.