Serán días complicados para las Chivas de Guadalajara hasta saber de qué se trata la lesión de Alexis Vega en la rodilla derecha, después de que abandonó la cancha el viernes pasado en el encuentro donde visitaron a San Luis y que terminó con un empate decepcionante sin anotaciones, pero que dejó a la afición preocupada por lo que pudiera ocurrir con su mejor hombre en el resto del Torneo Clausura 2023.

Aunque el marcador no fue para nada grato entre los seguidores del Rebaño Sagrado, saber que su referente ofensivo dejó el terreno en el carrito de las desgracias resultó mucho más angustiante, ya que justo en el inicio de una nueva era para la institución y el jugador buscando un lugar en un equipo europeo, parece una terrible noticia, pero mientras no haya nada oficial, el cuerpo técnico no tiene de qué preocuparse.

Las Chivas informaron en su cuentas de redes sociales que será este lunes cuando se dé a conocer la gravedad de la lesión del Gru, después de que le hagan exámenes médicos correspondientes una vez que se hayan desinflamado las articulaciones, por lo cual este fin de semana el futbolista rojiblanco únicamente debe guardar reposo y tratar de apoyar lo menos posible la pierna derecha.

Fabian Estay vislumbra lo que pudo ocurrirle a Vega

En el programa La Última Palabra de Fox Sports el exjugador de Toluca, América y Atlante, Fabián Estay dio su punto de vista respecto a lo que pudo pasarle a Vega durante el encuentro frente a los potosinos y a juzgar por su larga trayectoria como jugador en la Liga MX, el chileno indicó que se puede ser un problema en el menisco de la rodilla derecha.

“Más que el resultado de Guadalajara, el tema de Alexis, yo creo que puede ser un menisco, alguna situación, alguna cosita que pueda tener, se le metió o incrustó en la articulación y por eso decidió salir y no continuar, está propenso, tiene dos operaciones en la misma rodilla, pero no creo que dependa Guadalajara si le va bien o mal de Alexis Vega”, fue parte de lo que comentó Fabián Estay.

