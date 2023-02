El zaguero de los tapatíos admite que la competencia interna es muy complicada y pelear con Jesús Sánchez no ha sido sencillo.

¡FUE SINCERO!: Alan Mozo explica por qué no ha sido titular con Chivas y qué debe cambiar para ganarse la confianza de Veljko Paunovic

Alan Mozo ha tenido casi un año para conocer lo que significa jugar en el Club Guadalajara, el equipo más importante del futbol mexicano y por ello sabe que ser titular no es tarea sencilla, lo cual ha tenido que pelear palmo a palmo con un hombre de gran experiencia como Jesús Sánchez, quien actualmente es uno de los máximos referentes de la institución y además el primer capitán del cuadro rojiblanco.

El lateral derecho del Rebaño Sagrado ha tenido que alternar en el 11 estelar durante el Torneo Clausura 2023 con el Chapo, porque sabe perfectamente que no solo se necesita mostrar cualidades en cada entrenamiento bajo el mando del técnico Veljko Paunović, también ser mejor que los demás compañeros para adueñarse de un puesto en cada partido, por eso la competencia interna es lo más complicado a lo que se ha enfrentado.

“La competencia interna es fundamental. Me toca competir con el Chapo que es un jugadorazo, hecho en el club, que sabe perfecto lo que es Chivas, entonces intento aprender lo más que puedo. La oportunidad de jugar el fin de semana nos la ganamos entrenamiento a entrenamiento y eso hace que el equipo suba”.

“La verdad es que en lo personal me ha encantado. He visto a compañeros crecer muchísimo, en lo personal me ha ayudado bastante y creo que es una idea de juego que nos queda perfecto, como anillo porque tenemos mucha juventud, creo que este futbol es de dinámica e intensidad y lo hemos mostrado por lapsos, pero tenemos que lograr que sea todo el partido”, comentó el zaguero de Chivas en entrevista para el diario Récord.

Mozo extraña a Alexis Vega y su capacidad como goleador

Por otro lado, Mozo reconoció que la ausencia de Alexis Vega ha sido un golpe anímico y futbolístico para Guadalajara, pero explicó que deben esperar hasta que esté 100% recuperado del problema en la rodilla que sufrió en la Jornada 2 ante Atlético de San Luis: “Es un jugador importantísimo y lo esperamos, por supuesto, pero creo que es momento de que otros jugadores alcen la mano para que vean que Chivas es un equipo competitivo y que tenemos dos jugadores por posición para hacerlo de manera excelente o mejor que el que está jugando”.

