El entredador del León, Nicolás Larcamón hace unos días no pudo ocultar su malestar porque no ha logrado utilizar a Jesús Angulo, luego de la lesión con la que llegó al club guanajuatense en diciembre pasado procedente de las Chivas de Guadalajara y es que el volante ofensivo sigue con problemas en un tobillo que no le ha permitido tener actividad con regularidad en este Torneo Clausura 2023, por lo que lanzó duras críticas sobre los servicios médicos del equipo rojiblanco.

El timonel de los Esmeraldas explicó que la ausencia del Canelo con su plantilla se debe a que no está recuperado porque en el Rebaño Sagrado forzaron su regreso a las canchas y esto lo ha terminado por afectar mucho más de lo que se pensaba, ya que apenas ha jugado unos cuantos minutos en este certamen y está muy lejos de su nivel porque físicamente no está al 100%.

"Canelo’ viene de una situación puntual de una lesión grave que tuvo, que hace algunos meses lo tiene alejado del nivel que él suele tener, y la realidad es que se fue recuperando medio con la exigencias de un equipo (Chivas) que lo necesitaba y que quizás su recuperación la apresuraron en su club anterior para tenerlo adentro de la cancha”.

“Creo que todo eso atentó en que hoy Jesús no esté en los niveles condicionales físicos que necesitamos. Si seguíamos con esos 15 minutos o 20 de juego, esperando que se ponga bien por sí solo, íbamos a tener un Canelo que no nos iba a dar lo que necesitamos que nos dé. Está trabajando doble turno para estar en el nivel que necesitamos de él”, fue parte de lo que expresó Larcamón, lanzando un dardo a los servicios médicos de Chivas.

¿Larcamón predijo la lesión de José Juan Macías?

Justamente días después de que el estratega de León se le fue con todo al trabajo de los servicios médicos de Guadalajara por el tema del Canelo Angulo, se presentó una nueva lesión de José Juan Macías, quien estaba prácticamente listo para volver a las canchas y nuevamente tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de la rodilla derecha, poniendo en entredicho el trabajo de los médicos del cuadro tapatío o al menos en los casos de Angulo y JJ Macías.

