Fernando Beltrán cumple 50 días de su última titularidad ¿Por qué no juega en Chivas?

Fernando Beltrán, mediocampista de las Chivas de Guadalajara, pasó de ser considerado un titular inamovible en su zona durante la gestión de Luis Fernando Tena a ser una variante más para el director técnico sucesor: Víctor Manuel Vucetich y este miércoles se cumplen 50 días desde la última vez que fue titular con el Rebaño Sagarado en este Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX.

El polivalente volante y canterano del Club Deportivo Guadalajara continuó este miércoles la preparación junto al plantel principal en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, con miras a su próximo partido frente a los Pumas de la UNAM en el Estadio Olímpico Universitario y en el que desea reaparecer en la alineación rojiblanca, aunque el cuerpo técnico no lo considere necesario como titular.

Una publicación firmada por el reconocido periodista José María Garrido en el portal Marca Claro afirma que esos 50 días sin aparecer en una formación es "demasiado tiempo para uno de los jugadores más desequilibrantes del plantel tapatío y por el cual la directiva hizo una apuesta importante al renovar su contrato, sacándolo del grupo de jóvenes canteranos con contrato de fuerzas básicas para dar un salto de calidad importante" y argumentó que "desde la última vez en que Beltrán fue titular con Chivas, un sinfín de historias, algunas de ellas sin fundamento, salieron a la luz para buscar una justificación sobre el por qué Víctor Manuel Vucetich no lo tuvo más en cuenta".

:videocámara: #ElResumen

Entérate aquí de lo sucedido en el encuentro de la #Jornada15 entre Chivas y Cruz Azul.



La 'Máquina' se llevó la victoria 2 goles a 0.#Guard1anes2020 :fútbol: #LigaBBVAMX pic.twitter.com/arDS6Sogif — #LigaBBVAMX #Guard1anes2020 (@LigaBBVAMX) October 26, 2020

¿Por qué no es titular Fernando Beltrán con Chivas?

Beltrán no es titular desde el 9 de septiembre en el empate 1-1 con Querétaro (Chivas)

Luego de analizar otras variables, junto a las modificaciones y la transformación del sistema rojiblanco en esta gestión de Vucetich en el cierre del torneo Guard1anes 2020, los factores se concatenan perfectamente con el hecho que Fernando Beltrán no alinea, porque no cumple todos los requisitos que espera el Rey Midas de sus mediocampistas. Si bien tras la salida del "Nene" del 11 inicial, tras el empate con Gallos Blancos, el equipo siguió jugando con dos recuperadores, la apuesta ante América fue Dieter Villalpando. Vucetich apostó por una contención de pierna fuerte, con poca salida, pero ruda en la disputa.

¿Qué pide Vucetich a sus mediocampistas?

Beltrán fue reemplazado en los seis partidos que inició como titular en este Guard1anes 2020 (Chivas)

El primero en responder es Isaac Brizuela. Un volante más acostumbrado a jugar pegado a la banda que debe cubrir otras necesidades en el Guadalajara. "Me siento cómodo en esa posición", admitió el "Cone", aunque ahora se ve obligado a resolver más rápido en la cancha. Argumentó que "sé que es diferente, en la banda juegas al mano a mano y ahora al jugar por el centro, debes pensar más rápido. En cualquier momento te llega un rival, puedes perder un balón en el centro del campo y es bastante complicado, porque te agarran abierto o a contragolpe y termina en gol en contra". Agregó que el cambio de sistema táctico "me ha ayudado mucho: tengo que pensar más, y pensar más rápido también. Me ayuda a saber qué hacer antes de tener el balón, antes de recibirlo; tratar de tomar la mejor decisión y he mejorado en ese aspecto. Puedes llegar más a meter gol, porque cuando juegas en la banda me quedaba en algunas, o simplemente tardaba en llegar. Hoy en el centro del campo juego más cerca del área, ayudo a mis compañeros y me adapto, lo hago lo mejor que puedo en donde me ponga el cuerpo técnico".