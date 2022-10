Muy distinto al pasado reciente. Así es como los altos mandos del Club Guadalajara han querido manejar la imagen del director deportivo, Fernando Hierro a quien reconocen como una figura que impone respeto y confianza, por lo cual han tratado de tenerlo en distintos eventos tanto con aficionados como con exjugadores que pasaron a la historia.

Con apenas cuatro días en el Rebaño Sagrado, luego de que lunes pasado arribó a la Perla Tapatía, el legendario exdefensor del Real Madrid ha estado en prácticamente todos lados, pues también se dio un paseo por Verde Valle para saludar a elementos del Tapatío de la Liga de Expansión y a algunos jugadores del primer equipo, mientras que el miércoles pasado se reunió con un grupo de seguidores que le realizaron preguntas.

Para algunos puede parecer excesiva la exposición de Hierro ante el ojo público cuando ni si quiera ha sido presentado frente a los medios de comunicación nacionales, ya que esto ocurrirá el viernes 21 de octubre en el Estadio Akron. Fue el periodista David Medrano quien explicó las razones de estas decisiones de los altos mandos con el directivo español, quien dicho sea de paso, se ha comportado a la altura en todo momento.

“No, yo creo que no es una exageración, porque no conoce el medio, tiene que empezar a empaparse lo antes posible, yo creo que está bien, que Guadalajara hace bien y para que tome dimensión de lo que viene a dirigir. Date cuenta a dónde viene, una cosa es que conozcas a Chivas, pero otra cosa es que vivas en el día en Guadalajara. Al final de cuentas todo lo que se diga ahora son buenos deseos como con Cruyff”.

“Pero decir que el señor va a fracasar porque no conoce el futbol mexicano es terriblemente arriesgado, peor es igual de arriesgado pensar que va a triunfar porque fue figura del Real Madrid. Hoy en día le pueden decir todo, pero la realidad serán los resultados y punto. En caso de que vengan refuerzos ¿quién los va a elegir, él? No creo, no conoce el medio. Seguramente los cuñados de Amaury”, comentó el comunicador en Duro de Marcar de Jalisco Tv.

