Quirarte aprueba ida de Chicharito a la MLS como "proyecto de vida"

Fernando Quirarte, ex defensor de las Chivas de Guadalajara y parte del programa La Última Palabra que transmite Fox Sports, aprobó el "proyecto de vida" que ha decidido Javier "Chicharito" Hernández en la Major League Soccer (MLS) al acordar su transferencia al club Los Angeles Galaxy antes de volver a la Liga MX con los rojiblancos.

El Rebaño Sagrado, que se impuso el sábado 2-0 sobre FC Juárez en el Estadio Akron durante la primera jornada del Torneo Clausura 2020 con goles de Alexis Vega y José Juan Macías, comenzó el lunes con mucho hermetismo por el escándalo del "Pocho" Víctor Guzmán su preparación en la ciudad deportiva de Verde Valle para visitar a Pachuca en el Estadio Hidalgo, duelo correspondiente a la segunda fecha.

El "Sheriff", durante su intervención en el programa de la cadena internacional Fox Sports sobre el tema, aseguró que el traspaso a la MLS es "una estrellada económica que ya la tiene, pero con esto, olvídate. Segundo, un estilo de vida, una forma de vida, un proyecto de vida, todo eso y esperar el último año para irse a Chivas (llegaría con 34 años de edad). Ahora, deportivamente, me gustaría más que estuviera en Chivas, porque creo que la liga mexicana es más competitiva que la otra".

El periodista Alex Blanco intentó generar polémica al consultarle a Quirarte: ¿Qué pesa más, la camiseta del Galaxy o la de Chivas? A lo que saltó, Alberto García Aspe, también ex jugador y le tapó la boca al recordarle que "el chicharo acaba de tener un hijo. Tu tienes que ver todos los aspectos, no solo lo profesional, que también es muy importante. Pero si ya tu vida cambia de cuando eres soltero a cuando eres casado, a cuando ya tienes hijos, él está viendo un proyecto de vida, que es ir a Los Ángeles a vivir de maravilla y esa es una realidad, además un contrato espectacular" y lo remató al afirmar que "económicamente, no lo puede alcanzar Chivas a lo del Galaxy".