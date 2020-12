Oficial: Gael Sandoval deja Chivas y es presentado como refuerzo en Mazatlán para el Guard1anes 2021 de Liga MX

Walter Gael Sandoval se convirtió este viernes en la tercera baja oficial de las Chivas de Guadalajara en este mercado de transferencias con miras al Torneo Guard1anes Clausura 2021 de la Liga MX, el mediocampista no había sido incluido en la convocatoria rojiblanca a la pretemporada en Quintana Roo, ni en la lista de futbolistas transferibles, lo que generó incertidumbre sobre su destino, que se esclareció con el anuncio que hizo Mazatlán FC, en una presentación a la que reaccionó el volante ofensivo.

La delegación del Club Deportivo Guadalajara llegó el jueves a su destino en el exclusivo sector turístico del estado de Quintana Roo para el inicio del trabajo de pretemporada, que arrancó con una sesión intensa de entrenamiento este viernes. El plantel principal estará concentrado en un hotel de Playa del Carmen hasta el miércoles 23 de diciembre, día en que está programado el regreso a la Perla Tapatía, para romper filas y disfrutar en familia de las Fiestas de Navidad. Cabe recordar, que además del trabajo táctico y físico, la nómina bajo el mando del entrenador, Víctor Manuel Vucetich, disputará un partido amistoso el martes 22 de diciembre frente a Santos Laguna, en una sede todavía por definirse.

Sandoval, quien jugó el pasado Torneo Apertura Guard1anes 2020 a préstamo con Santos Laguna, había generado cierta incertidumbre sobre su destino en la prensa tapatía y este viernes se esclareció el panorama del volante por izquierda, quien fue presentado de manera oficial como refuerzo de Mazatlán FC, para el Clausura 2021 de la Liga MX.

El hábil mediocampista por izquierda jugó 14 partidos del pasado Guard1anes 2020 con los Guerreros, con los que totalizó 780 minutos en cancha y fue titular en ocho ocasiones. Anotó tres goles, con 18 disparos, de ellos, seis al arco. Sandoval reaccionó a la presentación realizada por Mazatlán FC en sus cuentas oficiales en las redes sociales y aseguró de manera tajante que "voy con todo".

Gael Sandoval no había sido considerado en las Chivas por el cuerpo técnico que lidera su entrenador Víctor Manuel Vucetich, motivo por el que había sido colocado en condición de disponible en este mercado de pases y tomado por Mazatlán de manera instantánea, por lo que no alcanzó a aparecer en la lista de transferibles de los rojiblancos. El volante se reencontrará con su ex técnico en Guadalajara: Tomás Boy.

