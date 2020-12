Chivas: Por qué José Madueña no fue incluido en la lista de transferibles para el Guard1anes 2021 de Liga MX

José Antonio Madueña, defensor de las Chivas de Guadalajara, llegó al redil entre los flamantes refuerzos contratados en diciembre pasado para el cancelado Clausura 2020 de la Liga MX, pero la poca actividad, un par de lesiones y el notable bajo rendimiento mostrado durante este año parecían sentenciar su rápida salida en este mercado de pases tras no ser considerado por el cuerpo técnico que lidera Víctor Manuel Vucetich, pero no fue así y se generó la incertidumbre de ¿por qué no fue incluido en la lista de transferibles para el Torneo Guard1anes 2021?.

El primer equipo del Club Deportivo Guadalajara llegó el 17 de diciembre a la exclusiva zona turística de Playa del Carmen, para iniciar un día más tarde los trabajos de preparación y donde permanecerá hasta el 23 de diciembre, cuando tiene programado en su agenda el regreso a la Perla Tapatía, para romper filas en la víspera de las Fiestas de Navidad. Un día antes del retorno, sostendrán un partido amistoso frente a Santos Laguna. Por lo que volverán al trabajo el sábado 26 de diciembre en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, para cumplir la parte final de la pretemporada.

Madueña, de 30 años de edad, llegó a las Chivas como una de las primeras contrataciones anunciadas por la incipiente y revolucionaria gestión del director deportivo Ricardo Peláez y con el objetivo de competir el puesto de lateral derecho en la alineación inicial del entonces técnico Luis Fernando Tena con el titular Jesús "Chapito" Sánchez, quien se había afianzado tras el fracaso de Josecarlos Van Rankin en su intento por hacerse con ese lugar, a petición expresa del ex entrenador José Saturnino Cardozo y que terminó con su siguiente salida a préstamo a Santos Laguna.

El experimentado lateral derecho se estrenó con la playera rojiblanca como titular, el 1 de febrero pasado, en el empate 2-2 con Atlético de San Luis y en la fecha siguiente, repitió en la caída 3-0 ante Tigres UANL en San Nicolás de los Garza. Esto durante una lesión del "Chapo" Sánchez y que pareció ser suficiente para Tena, quien solamente lo incluyó como suplente en el pacto 1-1 con Monterrey, el 15 de marzo, en un desolado Estadio Akron a puerta cerrada ante la inminente llegada de la pandemia del coronavirus o Covid-19, que obligó a la cancelación de este Torneo de Clausura 2020 tras 10 fechas disputadas. En total, 205 minutos en cancha y un bajo rendimiento.

Madueña no volvió a la acción hasta la llegada del "Rey Midas", como se conoce en el entorno del futbol mexicano a Vucetich, quien solamente lo requirió durante este Guard1anes 2020 como suplente en la caída 1-0 ante Toluca, el 24 de agosto y luego, el 9 de septiembre en el empate 1-1 con Querétaro en el Estadio Akron. 49 minutos fueron más que suficientes para el nuevo entrenador, quien no lo incluyó en sus siguientes convocatorias del campeonato y solamente se le vio de refuerzo con la categoría Sub-20 de las Chivas, con la que abandonó un partido por lesión.

El defensor, quien sería pretendido por Necaxa en este mercado, no fue incluído en la lista de transferibles que publicó la directiva de las Chivas la pasada semana y que sí tuvo a Josecarlos Van Rankin tras volver de su cesión con Santos Laguna. Pero ello no sería impedimento para una posible salida, ya que Walter Gael Sandoval tampoco apareció en ese listado y ya fue presentado como refuerzo en Mazatlán FC. Madueña tiene contrato vigente con los rojiblancos hasta diciembre de 2022, pero la incorporación de Van Rankin en la pretemporada y su evaluación por el cuerpo técnico, pudiera generar una decisión final para el competidor del lateral derecho de un afianzado Jesús Sánchez.

