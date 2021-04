Chivas no merece calificar, ganarle al América fue el espejismo más grande que pudieron comprar: Fox Sports

La realidad para las Chivas de Guadalajara es que no hay mañana y si quieren aspirar a la Liguilla del Torneo Guard1anes 2021 deberán sumar la mayor cantidad de puntos en los cinco partidos que les quedan, pero en Fox Sports hay comentaristas como Rubén Rodríguez que explica por qué los rojiblancos no merecen calificar.

El panorama no luce sencillo para el Rebaño Sagrado, pues necesita al menos sumar dos victorias en sus siguientes compromisos, con lo cual escalaría desde el lugar 15 de la tabla general en el que actualmente se encuentra, para meterse al menos, entre los 12 que tiene boleto para la Fiesta Grande.

En este sentido, Rodríguez cuestionó el interés de Chivas por conseguir un lugar en la Liguilla y aseguró que haberle ganado el América en los Cuartos de Final del Torneo Guard1anes 2020 no fue más que un espejismo que ocultó lo que se estaba haciendo mal en la institución: “No van a calificar y si vamos a merecimientos Chivas no merece calificar. Entiendo la mediocridad, aunque Fabián (Estay) se enoje, del sistema de competencia, pero un equipo que después de 14 partidos sumaría dos o tres victorias ¿tú crees que merece calificar? Entiendo que la historia y lo que vende Chivas y lo que representa. La realidad de Chivas es que no amerita calificar en estos momentos”.

“Esta parte de las Chivas, de las cuatro finales seguidas y tenemos que ganar todos los partidos, entiendo que sea así la mentalidad, pero cómo le vas a creer a un equipo que tiene dos victorias y ya van 14 jornadas. Tienes que justificar las palabras con los hechos, para mí haber vencido al América el torneo pasado fue el espejismo más grande que pudieron haber comprado porque taparon muchas cosas que se estaba haciendo mal”, explicó en Fox Sports Radio.

Las Chivas se meterán a la cancha del Estadio Azteca el próximo sábado por la Fecha 14 del Torneo Guard1anes 2021 donde se medirán al superlíder Cruz Azul con la única misión de sacar su tercer triunfo de la campaña y con esto, ponerle un alto a la racha de 11 victorias seguidas con las que llegan los cementeros para este encuentro.

La crítica de @ruubenrod a la campaña del Rebaño en el Guard1anes 2021...#FSRadioenCasa pic.twitter.com/Xg7X1gmAX1 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 8, 2021