Héctor Moreno se toma en serio interés de Chivas y espera llamada para negociar su contratación

El zaguero mexicano Héctor Moreno no solo lanzó un guiño a las Chivas de Guadalajara para vestirse de rojiblanco en el Torneo Apertura 2021 y con ello ponerle fin a su estancia en el futbol extranjero, pues se ha tomado con toda la seriedad el supuesto interés de los tapatíos, que ya espera que suene el teléfono para empezar a negociar.

La intención del defensor de 33 años es volver a México para estar más cerca del radar del estratega nacional Gerardo Martino y con ello llegar en óptimas condiciones al Mundial de Catar 2022, motivo suficiente por el que jugar con el Rebaño Sagrado sería una de sus mejores opciones, pues el Guadalajara también está en busca de un defensor central de experiencia y calidad comprobada.

En una entrevista para TUDN, Moreno dio unas declaraciones para que muchos, fueron una indirecta a Chivas: "Me gustaría decirte si ya tengo algo, pero no tengo nada concreto, no he hablado con nadie, he estado esperando al día más cercano de terminar contrato. Estoy abierto a la posibilidad de jugar en México, es una Liga muy competitiva, sería benéfico para mi. Habrá muchos partidos de selección y mi meta es llegar a Catar 2022, así que es una buena opción volver a México para estar más cerca”.

En este sentido, en la columna de Sancadilla del Grupo Reforma, se explicó que Héctor Moreno está tan ilusionado con la posibilidad de jugar en el equipo dirigido por Víctor Manuel Vucetich, que es una realidad que está esperando la llamada de Ricardo Peláez, pues desea volver a México para recupera su mejor nivel y pensar en lo que sería su siguiente Mundial con el Tricolor dentro de un año.

“Quién está más puesto que un calcetín para recibir el telefonazo por parte de Chivas es nada más y nada menos que Héctor Moreno, el defensa terminará contrato con el Al-Gharafa de Catar y su intención es arreglarse con un equipo de nuestra liga. Por mucho tiempo ha sido del deseo del Rebaño Sagrado y de otros cuantos equipos de la Liga MX”, fue lo que publicó Sancadilla. ¿Chivas le llamará?