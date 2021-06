Chivas rechaza a tres jugadores para reforzarse en el Torneo Apertura 2021

Las Chivas de Guadalajara se encuentran en Barra de Navidad realizando su Pretemporada y aunque tendrán la ausencia de siete jugadores para el inicio del Torneo Apertura 2021 con los convocados a la Selección Mexicana que disputarán los Juegos Olímpicos de Tokio y la Copa Oro, todavía no cuentan con refuerzos con todo y que les han ofrecido a diversos futbolistas como a un viejo conocido: Marco Fabián de la Mora.

Pero el talentoso jugador surgido de la cantera del Rebaño Sagrado, no es el único que los representantes de jugadores han llegado a tratar de acomodar, pues según información de Milenio, también los agentes de Emilio Orrantia de Santos Laguna y Raúl López, ex de Toluca, fueron otros nombres que sonaron para la directiva rojiblanca comandada por Ricardo Peláez.

Marco Fabián no se presentó a la Pretemporada de los Bravos de Juárez y por ello las versiones empezaron a circular sobre una supuesta salida del club fronterizo, por ello la periodista Natalia León reveló que el atacante fue uno de los jugadores que llegó a la oídos de la dirigencia del Club Guadalajara, pero tras meditarlo detenidamente se consideró que en este momento no es un elemento que haga falta a la plantilla: “Marco Fabián fue ofrecido en días pasados a @Chivas, pero tras evaluarlo no se consideró como opción viable”.

Por otra parte, también se informó que Jaime Gómez es otro de los futbolistas que sigue en la mira del Rebaño Sagrado, sin embargo se ha complicado el posible traspaso debido a las pretensiones de los Xolos de Tijuana que piden a Fernando Beltrán y a César Huerta para cerrar el acuerdo, situación que no ha aceptado al dirigencia de Chivas.

“El tema con Jimmy Gómez cobra dificultad debido a los jugadores que pide @Xolos (Beltrán y Huerta) además, el lateral es pretendido también por otro equipo. Raul Dedos López fue ofrecido a @Chivas (y a otros equipos), si no se concreta lo de Jimmy Gómez sería una opción para el equipo rojiblanco; es factor que no han podido acomodar a Madueña”, publicó León en su cuenta de Twitter.