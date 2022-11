El campeón con el Club Guadalajara en la temporada 1986-1987, Demetrio Madero no espera mucho de la Selección Mexicana que disputará la Copa del Mundo a partir del próximo martes 22 de noviembre cuando se enfrente a Polonia en su debut, pues considera que no solo el juego colectivo o las decisiones del entrenador Gerardo Martino han sido decisivas para no pensar en el quinto partido.

El zaguero surgido del Rebaño Sagrado y uno de los capitanes más emblemáticos en la década de los 80 y 90, tiene claro que el Tricolor no tiene los jugadores que se requieren para hacer un Mundial como la afición lo espera, pues desde su punto de vista, con otro entrenador el panorama sería prácticamente el mismo porque tampoco hay un liderazgo que permita respaldarse en el trabajo de grupo para sacar adelante la participación en Qatar.

“Lo que vemos con la Selección es lo que hay. Tampoco hay más. No llega Raúl Jiménez como aquel Raúl que vimos antes de su accidente, cuando recibió un golpe en la cabeza. Y es lo que hay que si estuviera el ‘Chaquito’ (Giménez), que si estuviera (Diego) Lainez u otros iba a cambiar gran cosa la Selección Nacional. Tampoco es que si está el ‘Tata’ o estuviera el ‘Piojo’ Herrera tampoco iba a cambiar gran cosa. Esta es la realidad de nuestro futbol mexicano”,comentó Madero en entrevista con ESPN para el programa Voces del Desierto.

El también seleccionado mexicano considera que ni Guillermo Ochoa ni Héctor Herrera cuentan con la voz de mando que se necesita en un Tricolor que está a punto de debutar en el Mundial de Qatar:“El líder tiene que poner el ejemplo; no solo es dirigir a los compañeros, gritar o reclamarle al árbitro; tiene que hacer las cosas bien en la cancha. No encuentro uno que pueda subirse al caballo como el Cid Campeador para que lidere el equipo”.

Madero explica cómo detener a Polonia

Demetrio Madero reveló la forma en que jugará Polonia contra México y por ello espera que estén preparados para detener a los volantes que enviarán centros al área para que Robert Lewandowski intente superar a la zaga del Tri, al mismo tiempo pidió que Alfredo Talavera sea el titular por encima de Ochoa: “Polonia llenará el área de centros que es lo que más trabajo le cuesta a México. Si México le aguanta la lluvia de centros a Polonia tendría que sacar el empate y vencer a Arabia”.

Encuesta ¿Coincides con Madero sobre el Tricolor? ¿Coincides con Madero sobre el Tricolor? La verdad si No, exagera No en todo, pero si tiene algo de razón YA VOTARON 14 PERSONAS

¿Quién es Demetrio Madero?

El ex zaguero central llegó a las Chivas de Guadalajara en 1977 y se fue ganando un lugar como un jugador seguro en la línea defensiva. Su consolidación con el Rebaño Sagrado le valió para forjar el resto de su carrera con la camiseta rojiblanca. Fue campeón en la campaña 1986-1987 bajo el mando de Alberto Guerra. Su capacidad lo llevó en un par de ocasiones a la Selección Mexicana. Dirigió de manera interina a las Chivas en 1992, año en que se retiró como profesional. Entre el 2002 y 2003 asumió la dirección técnica del Querétaro FC y actualmente se dedica al análisis como comentarista.

