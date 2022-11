Para el entrenador de las Chivas de Guadalajara, Veljko Paunović la primera impresión es la más importante en su proyecto al frente de la institución, por ello hay varios elementos que vuelven después de haber sido cedidos a otros cubes y tendrán la posibilidad de llenarle el ojo para saber si entran en planes de cara al Torneo Clausura 2023.

Se podría considerar que el Rebaño Sagrado tiene refuerzos sin haber gastado un solo peso en ellos, pues son parte del club y ahora se pondrán a las órdenes del timonel serbio, aunque la situación de cada uno es muy particular, pero son seis futbolistas los que volvieron a Verde Valle y a partir de esta semana están trabajando en los entrenamientos de Pretemporada.

Los seis refuerzos de Chivas en la Pretemporada para el Clausura 2023

Alejandro Mayorga

Desde que reportaron a los exámenes médicos el pasado lunes hubo varias novedades como Alejandro Mayorga, quien regresó después de su paso con más pena que gloria por Cruz Azul, por lo que buscará ganarse un puesto en la lateral izquierda, donde Miguel Ponce ya no está y Cristian Calderón no ha sido tan constante como se requiere, por lo cual no luce descabellado que se quede en la plantilla.

Alejandro Organista y Zahid Muñoz

Ambos jugadores estuvieron con San Luis la campaña anterior pero no hicieron efectivas las opciones de compra, por lo que volvieron a la Perla Tapatía a la espera de indicaciones si se integran al primer equipo o jugarán con Tapatío en la siguiente campaña.

Ronaldo Cisneros

El atacante estuvo ocho meses con Atlanta United, marcó siete goles y una asistencia, números que no son nada despreciables, pues en Chivas ningún delantero anotó esa cantidad la campaña anterior, razón suficiente para que luche por un lugar en la ofensiva rojiblanca en siguiente año.

Josecarlos Van Rankin

El defensor la tiene más complicada, una vez que concluyó su préstamo con el Portland Timbers de la MLS tratará de ganarse la confianza del estratega, pero la lateral derecha cuenta con dos elementos como Jesús Sánchez y Alan Mozo, en quien confían para que sea el titular en el Clausura 2023.

Alexis Peña

A pesar de sus buenas actuaciones con Cruz Azul y Necaxa, ninguno hizo válida la opción de compra, pero es el único elemento que no reportará a la Pretemporada, debido a que fue separado de Chivas por una indisciplina en el 2020 que acabó con la denuncia por abuso sexual de Dieter Villalpando, por ello Peña no entrará en planes y le buscarán acomodo.

