Increíble: Jair Pereira recordó su salida de Chivas pese al chantaje de José Luis Higuera para renovar su contrato

Jair Pereira, ex defensor de las Chivas de Guadalajara, recordó en una entrevista la manera como se dio su salida del redil a pesar del chantaje al que fue sometido por la anterior directiva liderada por José Luis Higuera y retieró que ninguno de los directivos en aquel momento le dio la cara para saber por qué se marcharía del redil en el mercado de transferencias para el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

El ex capitán del Rebaño Sagrado reconoció en una entrevista con la cadena TUDN que le dolió salir de la institución tapatía, pero señaló que ni José Luis Higuera (director general), ni Mariano Varela (director deportivo) le dieron motivo de esa transferencia, algo que lo decepcionó y no ocultó en ningún momento.

Pereira relató el cambio que dio Higuera en la dirección del equipo

El "Comandante", como era conocido en su paso por el redil, contó que ambos directivos le exigieron una reducción salarial para permanecer en el equipo y después lo enviaron a Querétaro, por lo que reveló en la platica con Damián "Ruso" Zamogilny para TUDN que "me dolió mucho el salir de Chivas. Fue complicado, porque nuca me dieron una razón. Me renuevan contrato; me pidieron (Higuera y Varela) que yo me bajara el sueldo para poder seguir y que los dueños vieran que yo no estaba en el equipo por dinero. Yo dije que estaba bien".

Pereira aseguró que los directivos "nunca fueron frontales conmigo. Yo todavía les dije que me acababan de renovar, que hacía cinco meses me pidieron bajarme el sueldo y que ahora no me apoyaban… le preguntaba que si había sido por Tomás Boy o quién había sido. La verdad es que nunca fueron tan francos conmigo. Me decían que no me preocupara, que me la iban a poner fácil para contratarme con otro club".

El actual central de Gallos Blancos, reveló que "era el único jugador transferible al que no dejaban entrenar con el equipo. Me extendieron dos semanas más las vacaciones para que no entrenara con el equipo". En cuanto a su relación con Higuera recordó que "él empezó a tomar mayor poder en el equipo; empezó a tomar otras decisiones y ahí fue cuando las cosas se empezaron a salir de control entre jugador y directiva. La realidad es que nosotros como equipo nos decía que no le gustaba salir en programas o cosas así y luego nos dábamos cuenta de lo contrario; él decía una cosa y era otra" y agregó que "cuando estábamos con Matías (Almeyda) nos dimos cuenta que él quiso empezar a figurar un poco más. No nos molestaba, pero era complicado cómo él se contradecía y con lo que hacía. Fueron cosas de él; siempre ha querido ser muy polémico, pero son formas de cada uno. Son respetables; te pueden parecer o no, pero, al final del día, era el papel que él tomaba".

Pereira: "Higuera nos decía que no le gustaba salir en programas de televisión"#Chivas I #Exclusiva I #TUDN https://t.co/zTmMXX15uB — TUDN USA (@TUDNUSA) May 26, 2020