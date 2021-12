Es frustrante prometerle cosas a la afición y no cumplirle: Isaac Brizuela

Las Chivas de Guadalajara sumaron otro año para el olvido en este 2021, pues no lograron pelear por el campeonato, se quedaron fuera de la Liguilla y sus últimos refuerzos no han cumplido con las expectativas, razón por la que Isaac Brizuela admite que la afición ya está cansada de que le prometan cosas que no van a cumplir como lo ocurrido en el Torneo Grita Mexico Apertura 2021.

En Barra de Navidad, donde el Rebaño Sagrado se encuentra haciendo sus trabajos de Pretemporada en la primera etapa, el “Conejo” habla sobre la complicada situación que atraviesan no solo al quedar eliminados en el Repechaje por Puebla en el certamen que acaba de concluir, sino en general en los últimos años, donde han quedado a deber.

“Ha sido un momento complicado porque a la afición le venimos prometiendo muchas cosas, a veces ya está cansada de que estemos prometiendo cosas y no se den los resultados. Te vas frustrando poco a poco, a veces hasta te preguntas ¿por qué sucede esas cosas? Si ves a todos trabajar y entrenar, pero es parte del futbol”, explicó Brizuela en declaraciones para Marca Claro.

Brizuela reconoce que solo con el título le responderán al Atlas

Por otro lado, el volante de Chivas, que tampoco tuvo su mejor campaña en el pasado certamen, explicó que la única manera de reaccionar ante lo obtenido por los vecinos de la ciudad es coronándose en el Clausura 2022 teniendo una temporada mucho mejor que todas las anteriores, pues desde diciembre del 2020 no están en una Fiesta Grande donde llegaron hasta ls Semifinales.

“Es un buen momento para ver si en verdad somos capaces de revertir esto, de tratar de buscar siempre lo máximo, de siempre estar en gloria que sé que es complicado. Para mí nos compromete a responderles con otro título porque no hay otra manera, la única manera es haciendo un excelente torneo, peleado el título y ganándolo nada más”, abundó Isaa Brizuela.