A la afición le pedimos confianza, paciencia no porque ya nos han tenido bastante: Isaac Brizuela

Isaac Brizuela es uno de los elementos de Chivas de Guadalajara a los que poco se le puede reclamar desde que salta a la cancha, pues por entrega y profesionalismo dentro y fuera del campo nunca ha parado, por lo cual es una voz autorizada para pedirle a la afición que les tenga confianza en que van a revertir el funcionamiento que tuvieron contra San Luis en el primer el encuentro del Torneo Grita México Apertura 2021.

El atacante del Rebaño Sagrado siempre da la cara en los momentos más complicados y esta vez no fue la excepción, sin embargo como muestra de respeto para los chivahermanos afirmó que ya no les puede pedir paciencia para que lleguen los buenos resultados, pero sí confianza en la plantilla con la cuentan, pese a que no han llegado caras nuevas para este certamen.

“Es clave confiar primero en uno mismo. A la afición también pedirle confianza, paciencia no porque creo que ellos nos vienen aguantando muchos torneos, pero sí que confíen en este plantel, que estoy seguro que va hacer grandes cosas”, declaró el “Conejo” Brizuela al periodista César Huerta, previo al duelo que sostendrán este viernes en el Estadio Cuauhtémoc para visitar al Puebla.

Añadió que la revancha llegará muy pronto y tratarán de aprovecharla cuando se midan a La Franja con la única misión de llevarse los tres puntos para dejar de lado el trago amargo que significó la presentación en casa contra los potosinos: “Sé que la afición está desesperada, pero es confiar en nosotros, en que hay un excelente plantel y cuerpo técnico, estoy seguro que este equipo va a revertir esta situación. Tenemos la revancha ya el viernes, buscar sí o sí los tres puntos”.

El “Conejo” Brizuela manifestó que una derrota siempre le cambia la perspectiva cuando regresar a casa, lo cual se refleja en el estado anímico de su familia que trata de darle la fortaleza anímica para sonreír: “Obviamente a veces es complicado llegar a casa y no tener el resultado que buscas porque ven mi cara de tristeza, de dolor y no es lo mismo platicar con una victoria. Pero trato de superar ese trago amargo, darle vuelta a la página”.

