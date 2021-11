La noticia llegó demasiado tarde. A unos días de que se hiciera formal la continuidad de Michel Leaño como entrenador de las Chivas de Guadalajara para el Torneo Clausura 2022, Jaime Lozano confirmó que le gustaría dirigir al conjunto tapatío por el gran trabajo que se hace en una institución donde solamente juegan con futbolistas mexicanos.

El “Jimmy” estuvo con Los Protagonistas de Tv Azteca y no tardó en reconocer que por supuesto le gustaría asumir las riendas del Rebaño Sagrado en un futuro, ya que por el momento no es posible debido a que Leaño está más firme que nunca en busca de conformar un nuevo proyecto desde cero en la siguiente campaña, donde tratará de cumplir con las expectativas que no se lograron con Víctor Manuel Vucetich ni mucho menos con Luis Fernando Tena.

Lozano fue el estratega que obtuvo la medalla de bronce con la Selección Mexicana Sub-23 en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio y donde tuvo a su cargo a elementos importantes de Chivas como Alexis Vega y Uriel Antuna, por ello conoce de sobra lo que representa sacar lo mejor de cada futbolista mexicano en busca de cumplir con los objetivos.

"¿Quién no quiere dirigir a Chivas? Es un gran equipo, tiene buenos jugadores. Me encanta que haya puros mexicanos. Sin duda alguna que me gustaría dirigir a un equipo grande y Chivas es uno de ellos. Me tocó dirigir en el proceso a 10 jugadores que hoy están en Chivas”, comentó en la charla el “Jimmy”, quien estuvo de viaje por Europa algunas semanas tras haber renunciado al Tricolor Sub-23.

¿Dónde dirigirá Jaime Lozano?

El joven entrenador reconoció que tuvo una oportunidad de regresar al futbol mexicano y que incluso estuvo muy cerca de concretarse, pero no quiso revelar si se trataba de las Chivas, aunque aceptó que no se arrepentiente de no haber tomado este trabajo porque desea analizar su futuro en busca de aprovechar la mejor oportunidad para seguir aumentando su lista de éxitos como estratega.