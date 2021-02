Javier Chicharito Hernández no descarta retirarse en Chivas cuando salga del Galaxy

Para la mayoría de los aficionados de las Chivas de Guadalajara sería como un sueño hecho realidad el regreso de Javier Chicharito Hernández, quien se consagró como uno de sus hijos pródigos, sin embargo esto no sucederá antes del 2023, cuando termine su contrato con el Galaxy de Los Ángeles de la MLS.

De acuerdo a David Medrano, comentarista de TV Azteca las posibilidades de que Chicharito vuelva al Rebaño Sagrado son muy pocas, por el momento, pero una vez que termine su acuerdo con el equipo de la MLS ve muchas posibilidades de que el goleador mexicano decida retirarse en Guadalajara.

“Javier tiene un contrato millonario con el Galaxy, tendría que avanzar más tiempo. Me parece que ya después de lo que ha vivido en su carrera, ahora ya empieza a analizar el venir a retirarse en el Guadalajara”, comentó el famoso “Don David” a partir del minuto 11 de la grabación.

Antes de que arrancará el Guard1anes 2021 Ricardo Pelaéz confirmó un acercamiento con Chicharito para que pueda volver a la Liga MX y se mostró ilusionado en que algún día regrese: "Sí buscamos al Chicharito, él sabe que tiene las puertas abiertas y sería sensacional que viniera a retirarse a Chivas".

¿Cuál es el problema de Chivas en el Guard1anes 2021?

En el Facebook Live donde David Medrano respondió preguntas de los internautas, explicó que no entiende con claridad qué es lo que le pasa a las Chivas de Guadalajara en la presente campaña donde no han logrado ganar, pero dejó en claro que la situación no pasa por el entrenador.

“Yo creo que ni ellos saben. Les ha pasado lo mismo en los últimos cuatro torneos, José Cardozo, Tomás Boy, Luis Fernando Tena y hoy les está pasando lo mismo con Víctor Manuel Vucetich. Entonces entiendo que no puede ser problema de los técnicos. Eso es lo que les debe preocupar”, opinó.