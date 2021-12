Hace unos días Jesús Angulo, jugador del Club Guadalajara apareció en un podcast donde habló acerca de lo que vivió cuando lo intentaron secuestrar junto con su novia, un momento muy complicado que el “Canelo” afirmó, ha sido el trago mas difícil a lo largo de su vida, sin embrago, ahora se filtró el momento en que dio a conocer el verdadero sueldo que tiene con el conjunto tapatío.

En el podcast ”Entre Compas”, hace algunas semanas Angulo habló de lo que hizo con sus primeros sueldos como futbolista profesional con los Dorados de Sinaloa que era de 10 mil pesos cuando tenía 18 años: “Cuando yo estaba en Dorados empecé con 10 mil pesos mensuales y yo decía: ‘Puta madre, es un montón de dinero’. Y en ese entonces tenía 18 años. No sé cómo pero al terminar el mes ya no tenía dinero, se me iba en putiza”.

“En puras pendejadas; en comidas, en cenas, compraba una que otra cosita y el dinero se iba de volada. Se te hacía un chingo de dinero, pero a la hora de gastarlo se iba de volada. Conforme vas ganando más dinero quieres comprar más cosas y a veces eso también te chinga porque tienes que guardar el dinero”, abundó el veloz volante de Guadalajara.

Cuánto gana Jesús Angulo en Chivas

En esa misma charla, el “Canelo” Angulo explicó que su sueldo ahora que es futbolista de las Chivas es muchísimo mayor, pues esos 10 mil pesos que percibía en Dorados apenas representan el 2% de lo que actualmente percibe, lo cual ya utiliza para hacerse de su patrimonio y no para despilfarrarlo como cuando eran más joven.

“Ahora gasto más dinero pero también pago muchas cosas que yo he comprado para mi patrimonio. Yo he trabajado con Nike. Ahorita terminé contrato con ellos y decidí no renovar con ellos. Entonces, estoy considerando otras opciones. Ahorita estoy usando Adidas, todavía no he firmado contrato pero estoy viendo las opciones. Me han llegado colaboraciones de cositas sencillas pero no me ha tocado trabajar con marcas grandes”, comentó Angulo.