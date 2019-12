"Chapo" Sánchez no se plantea la suplencia en Chivas

Jesús Sánchez, defensor de las Chivas de Guadalajara, aseguró que el plantel se prepara con todas las herramientas posibles para afrontar el gran reto que significará el Torneo Clausura 2020, que asume con mucho optimismo, por lo que no se plantea la suplencia y con altas expectativas para regresar al papel protagónico que la tradición del club rojiblanco demanda.

Fernando Tena y ‘Chava’ Reyes planean la estrategia de #Chivas2020 ��⚽️���� pic.twitter.com/FgKxNBdUSN — CHIVAS (@Chivas) December 18, 2019

El lateral derecho del Rebaño Sagrado, titular con Luis Fernando Tena en el pasado Apertura 2019, aseguró al portal oficial rojiblanco que "el torneo pasado tuvimos un gran cierre futbolístico y eso nos dio un parámetro de lo que podemos llegar a ser, este equipo siempre está dispuesto, es humilde y trabajador, le gusta esforzarse al máximo y se lo hemos hecho saber a los nuevos compañeros, quienes se han exigido igual, conscientes de la relevancia que tiene esta institución, por eso todos queremos llegar al inicio del certamenal 100 por ciento".

El "Chapo" Sánchez, desde la pretemporada en Playa del Carmen, reconoció que "me he sentido muy bien, he tenido buenas sensaciones, físicamente estoy en condiciones óptimas para poder afrontar el reto que viene como amerita. Desde ahora me veo haciendo un gran torneo, dando lo mejor de mí en la cancha y apoyando a todo el grupo; en lo grupal todos soñamos con levantar el título, pero tenemos que ir paso a paso, empezar bien, meternos a la Liguilla y después pelear por el campeonato".

El defensor rojiblanco, ante la llegada de José Madueña a su posición y la salida de Josecarlos Van Rankin, afirmó que "la competencia siempre eleva el nivel de un equipo, ahora con las incorporaciones que tuvimos se ha hecho un gran plantel y por eso la exigencia será aún mayor, por eso tenemos que estar a la altura porque nos jugaremos muchas cosas el semestre que viene, por eso tomamos es compromiso como tal y estamos metiéndole duro desde ahora", por lo que solo espera sumar partidos como titular a sus más de 200 en Chivas.

"Nos exigimos al máximo para tener un gran torneo, sabemos que vienen retos importantes", 'Chapo' Sánchez ����#Chivas2020https://t.co/t0LeyZQy7I — CHIVAS (@Chivas) December 18, 2019