Revela Jonathan Orozco por qué se dio el lujo de rechazar a Chivas

El guardameta de los Xolos de Tijuana, Jonathan Orozco reveló que sí existieron acercamientos con la directiva de las Chivas de Guadalajara encabezada por el presidente Amaury Vergara y el director deportivo Ricardo Paláez para que se uniera a la plantilla que dirige Víctor Manuel Vucetich para el Torneo Grita México Apertura 2021, pero rechazó la oferta porque su intención es hacer una larga carrera con el conjunto fronterizo al cual llegó en el 2019 procedente de Santos Laguna.

El experimentando arquero que estuvo con la Selección Mexicana en la pasada Copa Oro donde cayeron con Estados Unidos en la Gran Final, manifestó lo que ocurrió en el contacto con la dirigencia del Rebaño Sagrado, pues se dio el lujo de despreciar la oportunidad de militar en el equipo más importante del futbol mexicano, para seguir con la escuadra tijuanense, donde se siente muy contento y agradecido por la oportunidad de seguir demostrando su capacidad.

En este sentido, Jonathan Orozco aclaró que en ningún momento pretendió dejar a los Xolos, ya que muchas versiones indicaban que él era quien tenía la intención de salir del conjunto fronterizo, no obstante, esta información fue desmentida por el guardameta de 35 años, quien ha sido tres veces campeón de la Liga MX, dos con Rayados de Monterrey en 2009 y 2010 y una más con Santos Laguna en el 2018.

“Obviamente sí hubo acercamiento, hubo pláticas. Yo hablé con el presidente (Xolos) y como se lo dije, desde un principio, yo estoy firme en la institución, no voy a tirar la toalla. Escuché muchas cosas, inclusive que era yo el que se quería ir”, explicó Jona Orozco en primera instancia en una entrevista para TUDN, aclarando que en ningún momento dudó en la decisión que tomó una vez que se dieron las charlas con los integrantes de la institución tapatía que también llegó a tener en el radar a Jesús Corona.

“Pero yo estoy firme, nunca cambié mi forma de pensar, sé que en otra etapa de mi vida sin pensarlo hubiera hecho otras cosas, pero estoy teniendo gran cariño por esta institución, estoy tratando de hacer y aportar desde donde a mí me toca lo mejor para el club, le veo muchas áreas de oportunidad y quiero ser parte de ese cambio, por lo cual yo quiero estar el mayor tiempo aquí, porque me gusta la institución. Mientras yo tenga estas ganas y el cuerpo técnico aún me quiera yo seguiré aquí”, abundó Orozco.

