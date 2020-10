Jornada 16: Vucetich tendrá contacto telefónico con Ricardo Cadena en el partido de Chivas

Chivas es un hervidero. Los de Guadalajara se jugarán esta noche ante Pumas sus posibilidades de acceder de manera directa a la Liguilla del Guard1anes 2020 de la Liga MX. Solo los tres puntos le valen a los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich, quien no estará sentado en el banquillo por sus resultados positivos por coronavirus.

Su lugar será ocupado por Ricardo Cadena, quien forma parte de la comitiva del 'Rey Midas' en el mando de los rojiblancos. Junto a el estará Alberto Coyote, quien funge como director técnico del CD Tapatío, y que también integró el cuerpo técnico de Luis Fernando Tena mientras 'El Flaco' estuvo al frente del equipo.

Con ellos también estaría el preparador físico, Milton Graniolatti, pero también arrojó positivo por COVID-19 tras las últimas pruebas realizadas al Rebaño. Sin embargo, y a pesar de las ausencias, Vucetich estará 'presente' en Ciudad Universitaria en el partido ante los universitarios.

El preparador físico de Chivas, Milton Graniolatti también resultó positivo a Covid y no podrá estar en la banca hoy. Vucetich tendrá contacto telefónico permanente con Ricardo Cadena durante el partido. — david medrano felix (@medranoazteca) October 31, 2020

Según el periodista David Medrano, Vucetich se comunicará de manera directa con Ricardo Cadena por medio del teléfono. El Rebaño se mide ante un rival al que no ha podido doblegar en su casa desde el Apertura 2014: sus últimas cuatro visitas a CU se miden en dos derrotas y dos igualdades.

Más bajas en Chivas

Y es que los tapatíos no solo sufren la baja de su entrenador y preparador físico para este compromiso: José Juan Macías tampoco formará parte del equipo esta noche. El talentoso jugador no entró en la convocatoria después de unas molestias de las que no pudo recuperarse a tiempo para viajar a Ciudad de México.