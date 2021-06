Los 5 jugadores que tendrán su última oportunidad con Chivas en el Apertura 2021

De cara al Torneo Apertura 2021 las Chivas de Guadalajara tendrán la complicada misión de cumplir con las expectativas y al menos disputar las Semifinales para pensar en que el proyecto de Víctor Manuel Vucetich va por buen camino, pero también hay futbolistas que tendrán su última oportunidad en el equipo rojiblanco para dejar en claro que merecen seguir en el club.

La serie de ausencias con las que arrancará el Rebaño Sagrado el siguiente certamen tras los llamados a Selección Mexicana, le darán opciones de jugar a varios elementos que en múltiples ocasiones han sido criticados por el bajo rendimiento o por la falta de regularidad que han mostrado en los últimos torneos y aquí hacemos un recuento de los elementos de Chivas que podrían tener la última llamada.

Raúl Gudiño

El guardameta se forjó en las fuerzas básicas de Chivas antes de partir a Europa y ser campeón con el Tricolor Sub-17, pero no ha logrado consolidarse como el guardameta que necesita el equipo tapatío y en el cual podría confiar. Aunque fue renovado hace unos meses, la directiva le podría dar salida en la siguiente campaña en caso de que no tenga minutos o cuando los tenga, no cumpla con lo que se espera de él.

Antonio Briseño

El “Pollo” ha sido muy cuestionado por los chivahermanos ante la serie de actitudes que muestra dentro de la cancha, como celebrar sus barridas o siempre jugar al filo del reglamento con entradas, en algunos casos muy temerarias. Pero es un hecho que cuando ha sido requerido comete errores de concentración que le han costado goles al Rebaño. Nunca se ha ganado la titularidad indiscutible.

Hiram Mier

Su baja de juego y la lesión en la rodilla que obligó a que fuera intervenido quirúrgicamente, provocaron un pobre rendimiento del zaguero rojiblanco, quien además es uno d los capitanes de Chivas, no obstante, en el Guard1anes 2021 cometió errores que favorecieron para recibir cinco goles, por ello Vucetich podría tenerlo en la banca toda la campaña si considera que ya no está para ser titular.

Miguel Ponce

Otro de los futbolistas cuestionados de los rojiblancos, sobretodo después de que se dio a conocer su video musical donde aparece cantando, lo cual coincidió con uno de los peores momentos de Chivas en el Guard1anes 2021. Pero Vucetich tampoco está muy convencido del “Pocho”, pues a lo largo de la campaña intercaló su posición de lateral izquierdo con Alejandro Mayorga, a quien finalmente terminó sentando en la banca.

Ángel Zaldívar

El atacante del Rebaño ha ido y venido a clubes como Monterrey y Puebla, lo cual es el indicador de que nunca se ha ganado un puesto en el 11 titular. Donde más regularidad tuvo fue con Matías Almeyda, pero una vez que salió el “Pelado” el “Chelo” también ha cambiado de aires, aunque siempre regresa a casa.