Dispuesto a todo: Antonio Briseño se sometió a una operación para mejorar su rendimiento en Chivas

Luego de la derrota ante el Pachuca por el juego de Reclasificación del torneo Guardianes 2021 de la Liga MX, los jugadores del Deportivo Guadalajara salieron de vacaciones para recargar energías y volver con más fuerzas para el inicio de la siguiente temporada. Antonio Briseño, uno de los máximos referentes del plantel, aprovechó estos días sin actividad para someterse a una operación.

El defensor de 27 años tomó la decisión de realizarse una cirugía en la nariz, en donde le acomodaron una desviación de tabique y le extirparon los cornetes que le dificultaban la respiración. Esto, con la intención de optimizar su nivel con Chivas en el próximo campeonato: "Lo hago para tener un mejor rendimiento, para respirar mejor", mencionó en su cuenta de Instagram.

El Pollo publicó varias historias en su red social, en las cuales reveló que todo salió de manera exitosa. "Ya me operaron, ya salí. Es para poder respirar un poquito mejor y tener ese beneficio de poder jalar más aire. También mi nariz va a ser más resistente a los golpes para no tener tantas minifracturas que se me hacían por el contacto físico que constantemente tengo", explicó a sus seguidores.

Pollo Briseño quiere mejorar su rendimiento en Chivas (Imago 7)

El zaguero central aclaró que deberá guardar reposo por 2 semanas y media o 3, en donde tiene que cuidarse de golpes en la zona. Además, aseguró que no se perderá ningún entrenamiento de la pretemporada de cara al torneo Apertura 2021 de la Liga MX, la cual iniciará en los primeros días de junio.

Los números de Briseño en el Guardianes 2021

Antonio Briseño disputó 13 partidos en el torneo Guardianes 2021 de la Liga MX, pero no ha terminado para nada conforme. Luego de ausentarse en las primeras 2 jornadas, fue titular en 9 de los siguientes 11 partidos (y en los otros 2 ingresó desde la banca 45 minutos o más). En los últimos 5 encuentros (4 de Fase Regular y 1 de Reclasificación) fue suplente: disputó 9 minutos en total (4 minutos vs. Monterrey y 5 minutos vs. Atlas).