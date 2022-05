El recuerdo de la gestión de Matías Almeyda en Chivas continúa causando suspiros en la afición rojiblanca e inclusive en futbolistas que fueron dirigidos por el timonel argentino, por lo que Carlos Salcido compartió una anécdota del ‘Pelado’ previo a coronarse en la Concachampions del 2018.

El ex capitán del Guadalajara destacó la calidad humana del argentino al contar en TUDN cuando falleció el padre de Miguel Basulto, ex defensor central rojiblanco, por lo que el sudamericano pidió romper la concentración para acudir a su funeral, situación por lo que al conseguir el título el ‘Sasa’ le cedió el honor de levantar el trofeo a su compañero en duelo.

"Falleció el papá de Basulto, mi paisano de Ocotlán, él (Almeyda) tomó el camión y fuimos todo el equipo a la noche, nosotros concentrados para la Concachampions. Tenemos que estar con el amigo, el compañero, fuimos, estuvimos 40 minutos, una hora en Ocotlán en el funeral, regresamos y por eso cuando quedamos campeones, yo le doy la copa a Basulto para que él la levante, por este homenaje a su padre", explicó el ex mundialista.

Salcido destacó el detalle que tuvo Matías Almeyda, en donde rompió con todos lo establecido en el gremio futbolístico para poder acompañar a un miembro del equipo en un momento complicado.

"Habíamos ido, el equipo concentrado a las 12 de la noche y ahí vamos, y dices 'no pérate, hay que estar concentrado' y él tenía esos detalles, son cosas que con todo respeto nunca había visto en un entrenador, siempre tenía este tipo de cosas", concluyó.

