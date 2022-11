El experimentado mediocampista de las Chivas de Guadalajara, Isaác Brizuela, platicó este jueves tras la sesión matutina de entrenamiento en Verde Valle y soltó una contundente confesión que le hizo su compañero Alexis Vega sobre su futuro inmediato en el redil tras la participación con la Selección Nacional de México en la Copa Mundial de Qatar 2022.

Los integrantes del primer equipo del Rebaño Sagrado, incluído el Cone Brizuela, reportaron este jueves al cuarto día de la pretemporada rojiblanca y cumplieron con una segunda fecha de trabajos en la cancha principal de Verde Valle, bajo el mando del cuerpo técnico de Veljko Paunović y que han sido a doble turno, por lo que la sesión matutina estuvo abierta para la asistencia y participación de los representantes de la prensa.

El Conejito Brizuela fue uno de los primeros elementos de las Chivas en atender a los medios presentes en las instalaciones de Verde Valle y aprovechó la ocasión para dirigirse a sus dos compañeros rojiblancos: Alexis Vega y Roberto Alvarado, quienes este jueves aterrizaron en la ciudad de Doha para ultimar los detalles de la Selección Mexicana con miras al debut del martes 22 de noviembre frente a su similar de Polonia en el Estadio 974, correspondiente a la Jornada 1 del Grupo C de Qatar 2022.

El tricolor debuta el martes frente a Polonia en el Grupo C del Mundial (FMF)

El mediocampista del Guadalajara, durante la distendida plática en Verde Valle, recordó cuando acompañó al Tri en el Mundial de Brasil 2014 y reveló que "traté de mandar un mensajito, pues me gusta estar pendiente de mis compañeros, apoyarlos cuando están en momentos complicados y también reconocerles cuando están en un buen momento como el caso de Vega y del Piojo (Alvarado), están viviendo lo máximo a nivel de futbol, una experiencia única, que gracias a Dios me tocó vivirla, aunque no tuve participación".

El Cone Brizuela se extendió en sus palabras y agregó que "estar en un Mundial es lo mejor que he vivido en el futbol y lo que está haciendo Vega (en Selección), creo que no es para darle consejos, sino simplemente que siga por ese mismo camino, con esa hambre que tiene; se le ve en el campo peleando todas las pelotas, disfrutando y a veces hasta de lujo y ahí cuando empieza a jugar de lujo es que te das cuenta que está suelto". Aunque confesó que Alexis vega "quiere aprovechar esta oportunidad y lo que él nos dijo: Voy a tratar de no regresar, porque obviamente quiero quedarme en Europa. Y estoy seguro que, con este nivel que trae lo más seguro es que se quede".

