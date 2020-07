La legendaria marca que persigue el "Chapito" Sánchez en las Chivas de Guadalajara: 11 años en la institución que posee Arturo Chaires

Jesús Sánchez, defensor de las Chivas de Guadalajara, cumplirá el mes que viene una década como integrante del plantel principal rojiblanco tras debutar el 7 de agosto del 2010 como profesional en un partido ante San Luis y actualmente es el jugador que más minutos posee con los tapatíos, por lo que reiteró su deseo de continuar y terminar su carrera en la institución para alcanzar al futbolista más longevo en la historia de la organización: Arturo "El Curita" Chaires.

El lateral derecho canterano del Rebaño Sagrado, de 30 años de edad, actualmente se mantiene como el segundo jugador con más minutos disputados con un mismo equipo, únicamente superado por Julio César "Cata" Domínguez con Cruz Azul. Por lo que espera mantenerse saludable en este regreso de la acción de la Liga MX en medio de la pandemia del coronavirus o Covid-19, que ya obligó a la cancelación del pasado Clausura 2020 después de apenas 10 jornadas.

El 7 de agosto cumplirá una década como profesional en el Rebaño (Chivas)

El "Chapo" Sánchez desde su estreno hace ya casi una década fue parte de diferentes ciclos de la organización tapatía, desde vivir la lucha por la permanencia en la Liga MX durante el Clausura 2015, en el que tuvo muy poca actividad y su continuidad con el equipo estuvo en duda. Con la llegada del argentino Matías Almeyda, retomó su nivel y se convirtió en unos de los elementos claves en la última gran etapa del club, en la que alzó un título de liga, dos trofeos de la Copa MX, una Súper Copa MX y una Liga de Campeones de la Concacaf.

�� | “No me comparo con el ‘Curita’ Chaires porque es una leyenda, sabemos lo que hizo para esta institución. Son jugadores que han hecho grande a este equipo, pero sí tengo la intención de vestir solo esta playera": @_JESG17 ����#HC2020 | #Chivas | #Apertura2020 pic.twitter.com/lWWVhqC6aC — Historia Chivas (@Historia_Chivas) July 3, 2020

El zaguero rojiblanco, durante una video conferencia de prensa organizada por los tapatíos, reconoció que "estoy muy contento y feliz de tener tanto tiempo acá. Todo lo que me ha pasado acá me ayudado a crecer, no quitaría nada de lo vivido. Trato de ponerle la mejor cara a lo que viene, si son momentos de alegría, lo hago si son momentos difíciles apechugo y pedaleo. Estoy muy contento de tantos años aquí, espero que sean más para seguir cumpliendo con Chivas y tener más logros con esta playera".

Sánchez, a falta de sólo un año y un mes de igualar la marca de longevidad que ostenta el recienmente fallecido Arturo Chaires, evitó compararse con el histórico integrante del llamado "campeonísimo", a pesar que espera retirarse el redil y advirtió que "no me comparo con el Curita Chaires, porque fue una leyenda y sabemos lo que hizo para esta institución. Son de los jugadores que han hecho grande a este equipo, pero sí tengo la intención de vestir solo esta playera y depende de mí y no. Si me lo permite Dios, vestir toda mi carrera esta playera y que sea la única".