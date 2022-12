La incorporación del entrenador Veljko Paunović ha caído muy bien en el vestidor de Chivas debido a sus innovadoras ideas futbolísticas que desea implementar en el conjunto rojiblanco para el próximo Clausura 2023, por lo que el mediocampista del Rebaño, Jesús Angulo, no ocultó su emoción y lanzó una emotiva promesa a la afición tapatía.

“Es un profesor que busca mucho ser vertical, ir hacia adelante y sobre todo ser intenso, creo que eso nos va a venir muy bien y conseguir cosas importantes. Estoy seguro que cuando la gente nos vea le va a gustar”, declaró el mediocampista oriundo de Sinaloa al término de la práctica de este viernes en Verde Valle.

El Canelo está consciente de que el equipo está en deuda con la afición del Guadalajara, por lo que solicitó el voto de confianza ante el arranque de ese nuevo ciclo en el redil, sobre todo porque se está percatando de que poco a poco están mejorando en aspectos que se les dificultaban el semestre anterior.

“Hemos quedado a deber en los últimos torneos, no hemos hecho las cosas de la mejor manera y estamos en deuda, pero pedirles que sigan confiando en nosotros, tenemos un proceso nuevo. Me he dado cuenta en los entrenamientos y juegos de preparación que el equipo se ha visto intenso y nos ha tocado meter goles que es lo que nos estaba costando”, concluyó.

¿Qué sigue para Chivas?

El Guadalajara está a punto de entrar en una fase de gran desgaste, ya que según e itinerario compartido por la institución hace unas semanas, el primer equipo rojiblanco viajará rumbo a España el próximo lunes 5 de diciembre para enfrentarse al Getafe el próximo 8 de este mes y posteriormente, el 11, contra el Athletic de Bilbao.

