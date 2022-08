Las lesiones se convirtieron un dolor de cabeza para Chivas y principalmente para Ricardo Cadena debido a que no pudo contar con varios elementos para la primera mitad del campeonato; sin embargo, los futbolistas lastimados se han estado reintegrando paulatinamente a los entrenamientos, en donde el más esperado era Jesús Angulo.

El Canelo sufrió el pasado 8 de mayo una fractura de peroné en una jugada accidental con Alfredo Talavera, por lo que el rojiblanco ingresó a quirófano para poder recuperarse más rápido, logrando reintegrarse a los trabajos hace dos semanas; sin embargo, en el redil han decidido enviarlo a la Sub 20 a que retome ritmo y confianza.

Angulo reconoció que pese a que ya está recuperado de la lesión y que cuenta con el aval de los médicos del club, aún no está en óptimas condiciones ya que hay aspectos en los que aún se le dificultan, por lo que reconoció que no tiene prisa por reaparecer con el primer equipo, sino que prioriza su correcta recuperación.

“Es un proceso bastante difícil, agarrar ritmo, sentirme con confianza, el tener cositas que me faltan por mejorar. Me estoy tomando el tiempo necesario para regresar al cien o lo mejor que se pueda. El profe está al pendiente de mí, de lo que me haga falta (…) Se siente un poco diferente, pero conforme van pasando los días me he sentido mucho mejor (…) El taponazo es lo que me cuesta un poco, pero igual en los apoyos y todo eso que me venía costando, ya lo estoy manejando”, declaró en entrevista con Tv Azteca.

¿Cuándo regresará Jesús Angulo a jugar con el primer equipo?

El Canelo ha sido llevando de manera gradual en sus trabajos de reintegración, participando con la Sub 20 contra Necaxa, en donde participó 45 minutos, mientras que este fin de semana contra la filial de Pumas disputó un total de 78 minutos. Es por eso que en el Guadalajara confían que para el próximo compromiso del 4 de septiembre contra Toluca, Angulo esté entre los convocados por Cadena según reveló una fuente a Rebaño Pasión.

