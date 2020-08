"Las ausencias no son pretexto ni excusa": Luis Fernando Tena no se escuda en los contagios de Covid-19 que sufre Chivas de Guadalajara en este Guard1anes 2020

Luis Fernando Tena, director técnico de las Chivas de Guadalajara, regresó la noche del domingo al banquillo rojiblanco tras superar su contagio de coronavirus o Covid-19 y en la video conferencia de prensa post partido, reconoció que "las ausencias no son pretexto ni excusa", esto después de la derrota 2-0 ante Santos Laguna en el Estadio TSM Corona, correspondiente a la segunda jornada del Torneo de Apertura o también denominado Guard1anes 2020 de la Liga MX.

El entrenador del Rebaño Sagrado, de 62 años de edad, quien volvió el jueves a la ciudad deportiva de Verde Valle para recuperar el control del plantel principal con miras a este partido en la ciudad de Torreón, sufrió las ausencias también por contagio de coronavirus o Covid-19 de sus jugadores: Ronaldo Cisneros, Fernando Beltrán, Alexis Vega, Oribe Peralta y Miguel Ángel Ponce, además de las bajas por lesión de Eduardo "Chofis" López y Ángel Zaldívar.

Tena debutó el domingo a "Chevy" Martínez y a Zahid Muñoz en Liga MX

El "Flaco" Tena, durante su intervención en la video conferencia en la sala del Estadio TSM Corona de la ciudad de Torreón, aseguró que "las ausencias no son pretexto o excusa, tenemos un plantel de más de 20 jugadores y aunque tengamos ausencias, tenemos que pelear. El equipo luchó y dejó todo en el campo".

Santos recibió a Chivas en la #Jornada2 del #Guard1anes2020. Los 'Guerreros' se llevaron la victoria 2 goles a 0.



Revive aquí las mejores acciones del encuentro. ��#Guard1anes2020 ⚽ #LigaBBVAMX pic.twitter.com/i66YVcADKh — #LigaBBVAMX #Guard1anes2020 (@LigaBBVAMX) August 3, 2020

El timonel de los tapatíos, después de distinguir la labor del adversario, tocó el turno de hablar por su equipo y manifestó que "no hemos creado las oportunidades necesarias de gol para reflejarlo en el marcador. Ante las ausencias, el equipo tiene que pesar juegue quien juegue. A veces se pierde cohesión, pero es un plantel con mucha calidad y en buena cantidad".

Chivas sigue sin anotar en el torneo. ¿Qué dice el técnico del Rebaño sobre la falta de gol?��⚽����. pic.twitter.com/3wN7egIXYO — Duro de Marcar #EnCasa (@DurodeMarcarGDL) August 3, 2020

El estratega del Club Deportivo Guadalajara sabe que el tema de la pandemia de coronavirus o Covid-19 es delicado para elegir a los futbolistas por la incertidumbre de quiénes estarán disponibles y quiénes no y aseguró que "se hicieron una prueba ayer (sábado) y antier (viernes), el único que pudo jugar fue Uriel Antuna, no estaba para jugar todo el partido. Es difícil precisar quién sí puede y quién no. Es una incertidumbre y pensamos que no contaremos con ellos y trabajaremos con la misma gente con la que contamos hoy (domingo)".