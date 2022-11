Pese a los momentos oscuros que está viviendo la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar 2022 en donde está al borde de la eliminación, el desempeño del delantero de las Chivas, Alexis Vega, ha sido una luz entre tanta penumbra, por lo que un famoso personaje que trabajó con Lionel Messi y Diego Maradona.

Fernando Signorini, preparador físico que trabajó en el Guadalajara durante la gestión de Marcelo Michel Leaño como entrenador del primer equipo y que años atrás colaboró con la Selección de Argentina donde todavía jugaba el Pelusa e inclusive cuando lo dirigió el mismo Diego en Sudáfrica 2010.

"Alexis Vega es un chico maravilloso. Además, se lo dije (en Chivas): en muchas cosas me hacía recordar a Diego. Tenían un mismo origen social, cuando Diego estaba en Fiorito (su lugar de origen), seguramente una gran parte de la sociedad lo ignoraba y muchos más lo desquiciaban.

“Estoy seguro de que si Vega tiene algún logro importante, a él y a sus compañeros le harán como a Diego en el 86, que lo invitaron a la Casa Rosada (sede presidencial). Pero no creo que el presidente de México cometa esa exageración de mal gusto, porque el lugar más grande de festejo es una cancha de futbol o la casa madre de la Federación. Me liga a Alexis una relación de mucho afecto. No me olvido de su origen", declaró el sudamericano a Yahoo.

¿Cuándo se jugará el partido entre México y Arabia Saudita?

México está al borde de la eliminación de la Copa del Mundo tras sumar solamente un punto tras dos enfrentamientos en Qatar 2022 en donde igualó con Polonia y recientemente cayó frente a Argentina; sin embargo, se jugará la vida el próximo miércoles cuando se mida a Arabia Saudita, duelo que arrancará en punto de las 13 horas, tiempo del centro del país.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!