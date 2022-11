La Copa del Mundo logra atraer la atención de todas las personas del planeta, inclusive si se desenvuelven en un deporte completamente distinto, por lo que un ex receptor abierto de los Cincinnati Bengals y los New England Patriots no ocultó su apoyo a la Selección Mexicana en Qatar 2022 por lo que Chivas le “otorgó” la nacionalidad mexicana.

El Tricolor llegó al compromiso contra Argentina como la víctima, en donde pese a los esfuerzos de los futbolistas no pudieron anular durante los 90 minutos a los atacantes sudamericanos que nuevamente impusieron su jerarquía sobre los mexicanos, aunque hubo gente hasta en Estados Unidos alentando a los dirigidos por Gerardo Martino.

Es por eso que la exestrella de la NFL, Chad ‘Ochocinco’ Johnson apareció en redes sociales y envió un fuerte mensaje de aliento a la Selección, gesto que fue bien recibido por la gente del Guadalajara que de inmediato le respondió: “Chad, hermano, ya eres mexicano”.

Inclusive, el exjugador de futbol americano se viralizó en México debido a su intervención en una sección de deportes en Estados Unidos, en donde al enumerar lo mejor de la jornada mencionó la atajada de Memo Ochoa a Robert Lewandowski y lo remató con un “se mamó”, ocasionando la risa de los asistentes.

¿Cuándo se jugará el partido entre México y Arabia Saudita?

México está al borde de la eliminación de la Copa del Mundo tras sumar solamente un punto tras dos enfrentamientos en Qatar 2022 en donde igualó con Polonia y recientemente cayó frente a Argentina; sin embargo, se jugará la vida el próximo miércoles cuando se mida a Arabia Saudita, duelo que arrancará en punto de las 13 horas, tiempo del centro del país.

